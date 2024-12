Analitičar: Amerika se nalazi u jako zabrinjavajućoj situaciji

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Luka Ignac, vanjskopolitički analitičar, bio je gost Newsnighta kod našeg Igora Bobića s kojim je razgovarao o vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Luka Ignac komentirao je tranziciju vlasti u SAD-u na relaciji Donald Trump i Joe Biden: “Postoji nestrpljivost od strane Trumpovog kampa i njega samoga i može se vidjeti u kritikama koje imaju prema Bidenu od kada je Trump dobio izbore. Tranzicija se pokazuje dosta teškom i netipičnom za američke uvjete. Još uvijek nemamo potvrdu da su se potpisali etički dokumenti koji bi omogućili Trumpovoj kampanji pristup svim federalnim agencijama, ministarstvima i povlaštenim informacije koje imaju zaposlenici Vlade, što je službeni početak te tranzicije.”

“To je jedna jako zabrinjavajuća situacija u kojoj se Amerika nalazi jer kako stvari stoje sama tranzicija će se dogoditi u možda najkraćem periodu u kojem se to do sada događalo i to će definitivno imati velike konsekvence na mogućnost Trumpa da odmah krene s vladanjem”, dodao je analitičar.

Ignac je rekao da će biti zanimljivo vidjeti kako strane sile gledaju na manjak komunikacije između dva kampa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Plenković u Saboru dobio križaljku i kuvertu, a zastupnici poručio: “Vi ste očito jedna od Milanovićevih učenica, pudlica” Bulj: Može doći do toga da strani radnici zakonito preuzmu i strukture vlasti u RH