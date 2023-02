Maja Cioni o prosvjedima u Francuskoj: Macron će provesti mirovinsku reformu

Podijeli :

Izvor: Reuters

Stotine tisuća ljudi izašle su u subotu na ulice diljem Francuske na prosvjede protiv planirane mirovinske reforme vlade, koja uključuje podizanje dobne granice za odlazak u mirovinu sa 62 na 64.

“Dvije su mjere oko kojih se lome koplja. Prva mjera je da se starosna dob, kad će se moći zatražiti odlazak u mirovinu, pomiče sa 62 godine na 64 i druga mjera koju ta reforma donosi je da puni radni staž više neće biti 42 godine, već sa 43. Zbog tih mjera se vode prosvjedi po cijeloj zemlji”, rekla je za Dnevnik N1 televizije Maja Cioni prevoditeljica koja već dugo radi i živi u Parizu.

Kaže kako francuski predsjednik Emmanuele Macron naglašava kako je mirovinski sustav izrazito socijalan i da počiva na međugeneracijskoj solidarnosti.

“Moram istaknuti kako je francuski mirovinski sustav jako sličan hrvatskom, skoro pa istovjetan”, kaže prevoditeljica. Pojasnila je da su prihodi mirovinskog sustava veći od rashoda, no kako se ta tendencija mijenja na gore, odnosno, da će sustav početi trošiti puno više nego što uprihođuje, a to znači da će država iz proračuna morati početi trošiti sredstva kako bi pokrpala rupu u sustavu, te da zato Vlada namjerava napraviti reformu kako do toga ne bi došli.

Prve procjene pokazuju da se broj sudionika na prosvjedu u Parizu povećao za otprilike 20 posto u usporedbi s prethodnim prosvjedom u utorak, objavile su novine Le Figaro.

Sindikati su se nadali ogromnoj izlaznosti na prvom ovogodišnjem prosvjedu koji se održava za vikend i želja im je bila privući ljude iz svih društvenih skupina kako bi pokazali vladi opće nezadovoljstvo glede reforme.

Također, Maja Cioni smatra kako Macrona veliki prosvjedi neće spriječiti u njegovom naumu, jer je ova reforma najavljena u njegovom prvom mandatu te naglasila kako Macron, koji je na polivici drugog mandata, ne mora udovoljavati biračima.

Na pitanje očekuje li nerede, rekla je da na prosvjedima uvijek ima usijanih glava i provokatora uvijek ima, ali da veće nerede ne očekuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.