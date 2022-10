Medvedev poručio Musku: Vidimo se u Moskvi za Dan pobjede

Zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev pozvao je u petak poznatog američkog milijardera Elona Muska u Moskvu na proslavu Dana pobjede sljedećeg svibnja, javlja Tass.

“Vidimo se u Moskvi na Dan pobjede!”, poručio je Medvedev na Twitteru odgovarajući na pitanje američkog milijardera kako je bilo u Bakhmutu. Bakhmut je, naime, ukrajinski naziv za Artjomovsk gdje je Ukrajina rasporedila svoje rezervne trupe i gdje su trenutno u tijeku borbe.

Nastavak je to na komunikaciju koju su njih dvoje u četvrtak započeli na Twitteru nakon što je Medvedev reagirao na ostavku britanske premijerke Liz Truss. Medvedev je poručio “bye, bye” te se narugao čestitavši zelenoj salati referirajući se pritom na naslov Daily Stara: “Hoće li Liz Truss nadživjeti salatu?” Musk je tu objavu komentirao ocijenivši da je to “prilično lijepo trolanje”.

Elon Musk has tweeted his compliments to genocidal former Russian president Dmitry Medvedev and hinted his support for the Kremlin’s invasion of Ukraine pic.twitter.com/A7IPuJkJTJ