Mirjana Rakić o američkim izborima: Kamala Harris želi ovih pet stvari

Vanjskopolitička novinarka Mirjana Rakić gostovala je kod naše Anke Bilić Keserović u emisiji N1 Studio uživo gdje su razgovarale o nadolazećim predsjedničkim izborima u SAD-u, izgledima da (i dalje neslužbena) kandidatkinja Demokrata Kamale Harris pobijedi republikanskog kandidata Donalda Trumpa kao i tome što bi moglo odlučiti predsjedničku utrku.

“Moram priznati da me potez Joea Bidena – iznenadio. Što se dogodilo s te subote na nedjelju, pretpostavljam da se radilo o pritisku. Ja mislim da je obitelj savjetovala da je došao trenutak da se zahvali. Nasljeđe koje ostavlja je veliko, to je čovjek koji je 50 godina u politici. On ne zna raditi ništa drugo nego baviti se politikom”, započela je Mirjana Rakić.

Biden most prema novoj generaciji

Ističući značaj Bidena u kontekstu demokratske stranke, Rakić postulira: “Kada je Biden 2020. izabran za predsjednika rekao je da u tom trenutku da je on “most prema novoj generaciji političara”: Samo nitko nije računao da će se most na ovaj način dokrajčiti. Što se tiče Kamale Harris, postavlja se pitanje kako je njena administracija reagirala na nju posljednje četiri godine.

Ona je dobila pitanje imigranata, to je pitanje koje se riješava… jako dugo, otprilike odavde do vječnosti, slično kao i umjetna inteligencija.

Oni tvrde da je daleko manje migranata došlo u Bidenovom mandatu negoli u Trumpovom, ali to nije dovoljno vidljivo.”

Rakić ocjenjuje da unutar vlastite administracije, osim samog Bidena, Harris nije imala pretjeranu podršku:

“Držala se onoga što joj je rečeno da treba raditi i možda je bila pomalo i uvrijeđena tim izostankom nedvosmislene podrške.”

Obamina podrška

U četvrtak je stigla potpora i od bivšeg predsjednika Barracka Obame: “To je izuzetno bitno jer je on prvi crnac koji je postao američki predsjednik i vrlo je cijenjen unutar demokratske stranke. Na početku je bio skloniji tomu da se više demokratskih kandidata kandidira. To znači da bi na konvenciji došlo do nadglasavanja što je u ovoj trenutačnoj situaciji kaotično i ne možete biti sigurni kako će ostatak javnosti to prihvatiti.”

Na pitanje što još stoji između Kamale Harris i njene službene kandidature, Rakić govori kako bi između 1. i 7. kolovoza trebao održati videocall između svih delegata koji će doći na konvenciju: “Svaki dolazak na konvenciju bio otprilike značio glas podrške za nju, govori Rakić i ističe: “U ovom trenutku je jako bitno koga će ona izabrati za potpredsjednika jer će i on ili ona biti na listi oko koje će odlučivati demokratski delegati.”

Nemir među republikancima

Koliko je nemira ova promjena donijela u republikanske redove? “Jako puno”, ocjenjuje Rakić i dodaje “Biden im je predstavljao “opće mjesto”, s njim su se uvijek mogli ismijavati, govoriti o rezultatima koji mahom nisu bili istiniti, ali koje će teško birači ići provjeravati. Desila se destabilizacija i što sad?”

Osim što su neki stariji republikanci iz “Grand Old Partya (GOP) upozorili Trumpa da ne ide na seksizam i rasizam. On je to mogao izdržati pet minuta, ali već je šeste minute krenuo s agresivnom retorikom da je ljevičarska luđakinja. Nema dvoje suprotnijih osoba od Donalda Trumpa i Kamale Harris”, govori vanjskopolitička novinarka.

Što se tiče mogućnosti sučeljavanja dvaju vrlo različitih kandidata, Rakića ocjenjuje da Trump postavlja mnoge ograde: “Jedna od takvih je objavljena u petak kada je rekao da neće ulaziti u debatu dokle Harris ne bude službena kandidatkinja, što je i logično jer je debata s Bidenom trebala biti u rujnu.”

Što očekuje od Trumpa?

“Tu će biti svega. Od Trumpa očekujem bezbroj uvreda, omalovažavanja nje kao žene i rezultate njene administracije. On će braniti svoju poziciju kao što je do radio i do sada – ide na osobnost, a vrlo malo na sadržaj”, govori i dodaje: dok će Kamala Harris njega držati na distanci s njegovom prošlošću, koju on sad vadi Bidenu i njoj, a koja je itekako problematična za nekog budućeg predsjednika.

Komentirajući koga je Trump izabrao za potpredsjednika (JD Vance), Rakić je rekla: Trump voli pokajnike. To je potpredsjednik koji se ispričao za sve što je ranije govorio.”

Tko će za koga glasati?

“Trump zasad vodi u anketama, ali s tek 1 – 2% razlike.

Ono što se očekuje od Harris je da bi za nju većinom mogli glasati žene, a žene su većina u SAD-u. Mnogi govore da su žene bile glasači i prilikom izbora između Trumpa i Hillary Clinton, ali se unazad devet godina mnogo toga promijenilo i dogodilo na štetu žena. Počevši od #MeToo pa sve do obrušavanja s federalne na lokalnu razinu po pitanju pobačaja. Republikanci idu na kompletne zabrane – sve do kontracepcijskih pilula.”

Koje su države ključne?

“Michigan, Pennsylvania i Wisconsin su važne jer nose veliki broj elektora. Swing states koje nisu naklonjene nekoj stranci odlučuju o kandidatu. Zato se razmišlja da bi guverner Pennyslvanie Ben Shapiro koji je bijelac i muškarac pa stoga i dobra protuteža Harris, mogao biti njen izbor za potpredsjednika. On je u nekim situacijama, poput Izraela, puno blaži od nje. Ona je vrlo oštra, a on blaži. Oni bi mogli biti taj dobar par – on bi privukao umjerene demokrate i glasače država juga.”

Vanjskopolitički planovi

“Harris želi jačanje NATO-a, pomoć Ukrajini, limitiranje Putina i što skorije rješavanje sukoba na Bliskom istoku i nedozvoljavanja da isti proširi na okolne zemlje. Usto naravno – klimatske promjene s kojima Trump ne želi imati ništa, a to je tema koja je vezana uz krupni biznis i on od njega ne kani odustati.”

Komentirajući atentat Rakić je kazala da su ga Republikanci jako dobro iskoristili: “To je i logično. Zatajile su vam tajne službe, zatajio je FBI i postavljalo se pitanje ako čelni čovjek nije pod štitom, tko je u SAD-u pod štitom i zašto plaćate desetke tisuće ljudi u službama.

Ploča se naglo promijenila dolaskom Harris na scenu i već se manje govori o atentatu, a osim toga ona je zagovornica kontrole naoružanja što Trump nikad preko usta ne bi prelomio”, zaključuje Mirjana Rakić.

