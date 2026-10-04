AI ili SI?
Musk zbog Trumpa mijenja ime SpaceX-ove jedinice za umjetnu inteligenciju
Izvršni direktor SpaceX-a Elon Musk u nedjelju je objavio da će preimenovati jedinicu umjetne inteligencije u sklopu svoje kompanije u SpaceXSI, nakon što je američki predsjednik Donald Trump potaknuo na upotrebu izraza "super inteligencija" umjesto "umjetna inteligencija".
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"Da, napravit ćemo tu promjenu", odgovorio je korisniku X-a o mogućnosti preimenovanja SpaceXAI-ja u SpaceXSI.
U vrijeme objave te vijesti, profil SpaceXAI-ja još uvijek nije bio promijenjen. Elon Musk nije otkrio dodatne informacije o promjeni imena, niti je dao potencijalni rok kad bi se promjena mogla dogoditi. SpaceXAI nije zasad odgovorio na zahtjev za komentarom.
U prošlomjesečnom govoru na Općoj skupštini UN-a, Donald Trump rekao je: "Od ovog trenutka nadalje, svi dokumenti Sjedinjenih Država i nadam se cijelog svijeta bit će izmijenjeni da koriste puno precizniji termin 'super' umjesto 'umjetni'. Tako da je to super inteligencija."
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