Trump imenovao dužnosnike za pitanja zatočenika i umjetne inteligencije

Snage za superinteligenciju, pod vodstvom Claytona, „zadužene su za koordinaciju napora savezne vlade kako bi se osiguralo da Sjedinjene Države ostanu u svjetskom vrhu u području superinteligencije, koju mnogi smatraju pojavom važnijom od industrijske revolucije i interneta, te koja će štiti interese i poboljšati život svih Amerikanaca”, napisao je Trump na mreži Truth Social.