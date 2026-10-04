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Trump imenovao dužnosnike za pitanja zatočenika i umjetne inteligencije
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da će odvjetnik i trenutačni izaslanik za Bjelorusiju John Coale biti njegov posebni predsjednički izaslanik za pitanja zatočenika, a šefa američke obavještajne zajednice Jayja Claytona imenovao je na čelo radne skupine Bijele kuće za umjetnu inteligenciju.
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Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pomilovao je prošloga mjeseca 15 zatvorenika nakon razgovora s Johnom Coaleom, koji s Minskom pregovara više od godinu dana.
„John je tijekom protekle godine već osigurao povratak više od 65 Amerikanaca i građana savezničkih zemalja iz Bjelorusije te je dogovorio puštanje na slobodu više od 800 političkih zatvorenika iz nekoliko zemalja istočne Europe”, objavio je Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Coale će zamijeniti Adama Boehlera, za kojega je Trump naveo da je vratio 196 talaca. Boehler, koji je u kolovozu pomogao osigurati puštanje na slobodu bivšega američkog marinca iz Rusije, nastavit će pomagati u drugim pitanjima kao viši savjetnik, dodao je Trump.
Trump je također u nedjelju službeno imenovao Jayja Claytona, šefa američke obavještajne zajednice, na čelo radne skupine Bijele kuće za umjetnu inteligenciju (AI), u trenutku kada znanstvenici neprestano upozoravaju na potencijalne opasnosti te tehnologije.
Snage za superinteligenciju, pod vodstvom Claytona, „zadužene su za koordinaciju napora savezne vlade kako bi se osiguralo da Sjedinjene Države ostanu u svjetskom vrhu u području superinteligencije, koju mnogi smatraju pojavom važnijom od industrijske revolucije i interneta, te koja će štiti interese i poboljšati život svih Amerikanaca”, napisao je Trump na mreži Truth Social.
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