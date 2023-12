Na božićnom sajmu izbodeno 3 ljudi. Posvađali se oko božićne pjesme

Podijeli :

Unsplash/cmophoto.net

Na božićnom sajmu u Dortmundu jučer je došlo do sukoba noževima, nakon što su se dvije skupine ljudi posvađale oko božićne pjesme. Kako piše njemački Bild, u pitanju je bila pjesma Oh Du Fröhliche, no za sada nisu poznati ostali detalji sukoba.

“Policija je provjeravala nekoliko osoba, no nitko nije uhićen. Policajci su oduzeli oružje kojim je počinjen napad, ozlijeđenima je pružena hitna pomoć, a dvojica su prevezena u bolnicu”, izvijestila je lokalna policija.

Kako piše Bild, ozljede nisu bile opasne po život, a jedan je od dvojice muškaraca preko noći zadržan u bolnici na promatranju.

Nekoliko zabrinutih rođaka odvezlo se u bolnicu, no policija je brzo uspjela smiriti situaciju. “Još nije sasvim jasno zašto je spor eskalirao”, rekao je glasnogovornik policije te je dodao kako se pretpostavlja da je riječ o banalnosti koja je izazvala svađu između obitelji.

