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pet ranjenih

Najmanje pet osoba ubijeno u izraelskom napadu u Gazi

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Hina
|
03. lis. 2026. 23:05
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Graphic content / A firefighter tries to extinguish a fire from a destroyed building following an Israeli strike at the Al-Jalaa street in Gaza City on July 24, 2026.
Omar AL-QATTAA / AFP

Najmanje pet osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, priopćile su palestinske hitne službe u subotu.

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Izvori u bolnici al-Šifa rekli su da je najmanje petero ljudi ozlijeđeno, od kojih neki teško, u napadu na stan u zgradi u zapadnom dijelu grada.

Spasioci su pretraživali ruševine u potrazi za preživjelima.

Itay Blumental, vojni dopisnik izraelske televizije Kan, rekao je na X-u da su izraelske snage izvršile ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke skupine Hamas.

Rekao je da je Ali al-Omari bio vodeći kandidat na planiranim tajnim izborima za vođu Hamasa u Pojasu Gaze. Izraelska vojska kasnije je potvrdila da je izvela napad. Rekla je da još uvijek utvrđuje je li al-Omari ubijen.

Teme
bolnica al-šifa pojas gaze zračni napad genocid u gazi

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