pet ranjenih
Najmanje pet osoba ubijeno u izraelskom napadu u Gazi
Najmanje pet osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, priopćile su palestinske hitne službe u subotu.
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Izvori u bolnici al-Šifa rekli su da je najmanje petero ljudi ozlijeđeno, od kojih neki teško, u napadu na stan u zgradi u zapadnom dijelu grada.
Spasioci su pretraživali ruševine u potrazi za preživjelima.
Itay Blumental, vojni dopisnik izraelske televizije Kan, rekao je na X-u da su izraelske snage izvršile ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke skupine Hamas.
Rekao je da je Ali al-Omari bio vodeći kandidat na planiranim tajnim izborima za vođu Hamasa u Pojasu Gaze. Izraelska vojska kasnije je potvrdila da je izvela napad. Rekla je da još uvijek utvrđuje je li al-Omari ubijen.
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