zračna luka u frankfurtu
Nevjerojatan incident na aerodromu: Putnički avion pokušao poletjeti u krivom smjeru
Putnički zrakoplov kompanije Pegasus Airlines prošlog je tjedna u zračnoj luci Frankfurt pokušao poletjeti u pogrešnom smjeru, što je njemačka kontrola zračnog prometa opisala kao iznimno rijedak incident.
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Zrakoplov Airbus A321, koji je letio za Istanbul, u utorak je ušao na uzletno-sletnu stazu u pogrešnom smjeru, no potom je prekinuo polijetanje pri relativno maloj brzini od 65 kilometara na sat, potvrdio je u nedjelju glasnogovornik Njemačke kontrole zračnog prometa (DFS).
Glasnogovornik je pogrešku pilota turskog niskobudžetnog prijevoznika opisao kao "doista izvanrednu".
"To se ne događa često, a pogotovo ne u Njemačkoj", rekao je.
Zrakoplov je dobio odobrenje za polijetanje u smjeru juga s piste 18 u najprometnijoj njemačkoj zračnoj luci. Umjesto toga, nakon ulaska na stazu preko predviđenog pristupnog mjesta, zrakoplov se počeo kretati prema sjeveru, izvijestio je portal The Aviation Herald.
Kontrolori zračnog prometa "naravno da su to odmah primijetili" i rekli pilotima da napuste uzletno-sletnu stazu, rekao je glasnogovornik DFS-a. Naglasio je da nije bilo neposredne opasnosti jer je situacija pravovremeno stavljena pod kontrolu.
DFS je o incidentu izvijestio njemački Savezni ured za istraživanje zrakoplovnih nesreća (BFU), dodao je glasnogovornik.
Operater zračne luke Frankfurt, tvrtka Fraport, također je potvrdio da se u utorak dogodio "incident", no nisu iznijeli dodatne pojedinosti.
Prema navodima portala The Aviation Herald, zrakoplov je sedam minuta kasnije bez problema poletio u ispravnom smjeru, prema jugu.
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