Nijemci objavili tko je kriv za sabotažu Sjevernog toka: “Imamo dokaze!”

Njemački istraživački novinari tvrde da imaju dokaze da su napad na Sjeverni tok izvršili ukrajinski diverzanti.

Tjednik Spiegel i javni servis ZDF objavili su veliko istraživanje prema kojem svi tragovi napada na plinovode Sjevernog toka vode do Ukrajine.

“Naravno, ne mogu jednostavno odmahnuti rukom na ozbiljan zločin, ali također ne bi mogli obustaviti pomoć Ukrajini u ratu protiv Rusije. To nije opcija”, rekao je istraživački novinar Wolf Wiedmann-Schmidt te dodao da u Berlinu svi zaobilaze pitanje koje su posljedice svega toga.

Njemački istraživački tim ima dosje u kojem su dokazi koji ukazuju na ukrajinske komandose. Primjerice, imaju podatke poput IP adrese koji pokazuju da su napadači i prije i poslije napada boravili u Ukrajini.

Također, od ranije je poznato da su diverzanti koristili jahtu koju su unajmili pomoću falsificiranih putovnica te da su isplovili iz Rostocka.

Naravno, istraživači provjeravaju i mogućnost da je u pitanju ruska operacija izvedena tako da se pripiše Ukrajincima, piše DW. “Naravno da slijedimo i takve tragove, ali za njih dosad nemamo dokaza”, rekao je državni odvjetnik Lars Otte za Spiegel.

Smatraju da je malo vjerojatno da su diverzantski Ukrajinci radili na svoju ruku. Kako Spiegel prenosi iz međunarodnih obavještajnih krugova, ideja Kijeva bila je da izbije Rusiji glavni izvor prihoda i njezin najvažniji instrument za ucjenjivanje njemačke Vlade.

No naglašava se da to ne znači da će to dovesti i do vrha vlasti u Kijevu i da je predsjednik Zelenskij znao za tu akciju.

Zanimljivo je da saznanja o udaru na Sjeverni tok odgovaraju onome na što su tri mjeseca prije napada upozoravale američka CIA i nizozemske tajne službe.

Obavještajni podaci govorili su i o planiranom udaru na Turski tok ispod Crnog mora, koji vodi prema Turskoj, a onda dalje prema Srbiji i drugim balkanskim zemljama. No ti planovi nisu provedeni, piše Deutsche Welle.

Njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser vjeruje da će na kraju biti podignuta optužnica protiv sabotera.

Dosad nisu počeli radovi na eventualnom popravku Sjevernog toka, što je jako loše jer će cijevi korodirati zbog slane vode i cijeli će plinovod propasti.

