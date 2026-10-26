Nižu se čestitke europskih čelnika studentima: "Zvuči li vam to poznato?"

„Orbánov poraz prije šest mjeseci i današnji poraz Vučića šalju važnu poruku cijeloj Europi: ljudi koji su iskusili autoritarnu vlast znaju što je na kocki kada se demokracija potkopava. Oni biraju slobodu, dostojanstvo i demokratsku odgovornost. Ovo je lekcija za sve u Europi, a posebno za one koji razmišljaju o glasovanju za krajnju desnicu: autoritarizam nije neizbježan, a demokraciju se nikada ne smije uzimati zdravo za gotovo. Narod Srbije donio je svoju odluku. Europa mora slušati i djelovati”, poručuju europski Zeleni.