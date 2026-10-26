izborna pobjeda u srbiji
Nižu se čestitke europskih čelnika studentima: "Zvuči li vam to poznato?"
Čelnici Europske unije čestitali su Studentskoj listi pobjedu na prijevremenim parlamentarnim izborima održanim u nedjelju u Srbiji i najavili pomoć u provedbi reformi i podršku napretku Srbije prema članstvu u EU-u
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na platformi X su poručili: "Danas su građani Srbije u rekordnom broju izašli kako bi oblikovali budućnost svoje zemlje. Čestitamo 'Studentskoj listi' na pobjedi na parlamentarnim izborima. Spremni smo pružiti podršku reformama u području vladavine prava, slobode medija, borbe protiv korupcije i jačanja demokratskih institucija, te zajednički raditi na napretku Srbije prema budućnosti u Europskoj uniji".
Europska povjerenica za proširenje Marta Kos čestitala je „Studentskoj listi” na izbornoj pobjedi uz poruku da bi za Srbiju moglo započeti novo poglavlje. Vrata EU-a su otvorena, dodala je u svojoj prvoj izjavi za slovenske dopisnike u Bruxellesu.
„Srbija je jasno rekla svoje”, napisala je Kos, istaknuvši da je srpski narod u velikom broju izašao na izbore nakon gotovo dvije godine prosvjeda u kojima su se tražili demokracija, vladavina prava i borba protiv korupcije. To su, navela je, vrijednosti koje leže u samoj srži Europske unije. „Za Srbiju može započeti novo poglavlje. Vrata EU-a su otvorena i spremni smo zajedno krenuti naprijed”, naglasila je Kos.
Mađarski premijer Peter Magyar objavio je na X-u da je "upravo telefonski razgovarao s čelnicima 'Studentske liste', koja je pobijedila na izborima u Srbiji, kako bih im čestitao na pobjedi".
"Uvjerio sam ih u potporu Mađarske. Bilo mi je drago čuti koliko im je snage dala naša pobjeda u travnju tijekom ove teške borbe", napisao je Magyar na platformi X.
U prethodnoj objavi je mađarski čelnik napisao da su nakon objave izborne pobjede Studentske liste počela slavlja na ulicama po cijeloj Srbiji i, očito se referirajući na svoju pobjedu nad Vučiću bliskom bivšem mađarskom čelniku Viktoru Orbanu, dodao: "Zvuči li vam to poznato?"
Glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset je uz čestitku izbornim pobjednicima pozdravio "to što je bivši predsjednik Vučić prihvatio rezultat i iskazao predanost mirnoj demokratskoj tranziciji".
"Vijeće Europe spremno je surađivati s demokratski izabranim vodstvom Srbije na jačanju ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Vaša ustrajnost, energija i predanost europskim načelima te budućnosti Srbije doveli su vas do ove točke. Možete računati na našu podršku", napisao je Berset na platformi X.
Čelnici Zelenih i Europske demokratske stranke su prvi među paneuropskim strankama pozdravili pobjedu dosadašnje oporbe u Srbiji.
Vula Tsetsi i Ciarán Cuffe, supredsjedatelji Europske zelene stranke, čestitali su „Studentskoj listi” i "svima diljem Srbije koji su se mobilizirali za odgovornost, demokraciju i budućnost bez korupcije".
„Sada Europa mora stati uz narod Srbije. Pozivamo Europsku uniju da podrži ponovnu uspostavu vladavine prava, obnovu demokratskih institucija i borbu protiv korupcije. Srbiji je potreban vjerodostojan i ubrzan put prema pristupanju EU-u, utemeljen na istinskim demokratskim reformama. Za europske zelene, mjesto Srbije je u Europskoj uniji”, poručili su.
„Orbánov poraz prije šest mjeseci i današnji poraz Vučića šalju važnu poruku cijeloj Europi: ljudi koji su iskusili autoritarnu vlast znaju što je na kocki kada se demokracija potkopava. Oni biraju slobodu, dostojanstvo i demokratsku odgovornost. Ovo je lekcija za sve u Europi, a posebno za one koji razmišljaju o glasovanju za krajnju desnicu: autoritarizam nije neizbježan, a demokraciju se nikada ne smije uzimati zdravo za gotovo. Narod Srbije donio je svoju odluku. Europa mora slušati i djelovati”, poručuju europski Zeleni.
Sandro Gozi, glavni tajnik Europske demokratske stranke koja je dio europskog liberalnog političkog centra, ocijenio je da se u nedjelju dogodila „izvanredna pobjeda za demokraciju, za slobodu i za budućnost Srbije!".
"Mi, europski demokrati, neizmjerno smo ponosni. Stajali smo uz srpske studente tijekom cijele njihove borbe jer vjerujemo u europsku budućnost Srbije. Budućnost čijem je ostvarenju Vučić postao najveća prepreka", poručio je Gozi, stoji u priopćenju EDP-a.
Hrvatski eurozastupnik Tonino Picula iz redova europskih socijalista i izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju na X-u je ocijenio da su "građani Srbije večeras uvjerljivom većinom odlučili kakvu budućnost žele".
"Ocjenu izbornog procesa treba prepustiti promatračima, ali volja birača zaslužuje puno poštovanje. Sada je vrijeme za vladavinu prava, reforme i institucije koje služe svim građanima. To bi trebao biti put prema EU", napisao je SDP-ov europarlamentarac.
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