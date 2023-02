Novi jak potres u Turskoj

Novi snažan potres zatresao je područje Turske, javlja Anadolija.

Potres jačine 5,6 stupnjeva po Richteru dogodio se u okrugu u Yeşilyurt u turskoj Malatyji zabilježen je u 12.04 sati po lokalnom vremenu.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.7 || 12 km S of #Malatya (#Turkey) || 3 min ago (local time 12:04:50). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/vVz68M8iKS