Trumpova administracija suočila se s kritikama zbog svog odgovora na te prekide. Visoki dužnosnik američke obavještajne službe rekao je u srijedu da su prekidi kritičnih sustava tijekom proteklog tjedna bili odvojeni prekidi usluge povezani s održavanjem i tehničkim promjenama, a ne koordinirani ili državno sponzorirani napad.