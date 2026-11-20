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Novi odlazak iz Trumpove administracije: Smijenjen šef kibernetičke sigurnosti
Dužnosnik Bijele kuće zadužen za kibernetičku sigurnost Sean Cairncross "otpušten" je, izjavila je u četvrtak osoba bliska Bijeloj kući, a ta smjena dolazi samo nekoliko dana nakon što su tehnički problemi pogodili američki zračni promet, bankarski sektor i sustave nacionalne sigurnosti.
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Cairncross je bio zadužen za nadzor politika i strategije kibernetičke sigurnosti na razini cijele savezne vlade. Prema riječima Reutersova izvora, tu će dužnost privremeno preuzeti Kirsten Davies, glavna informatička dužnosnica u Ministarstvu obrane.
"Predsjednik je u potpunosti podržao odluku da se Sean Cairncross razriješi dužnosti", rekla je ta osoba, koja je željela ostati anonimna. Cairncross nije želio komentirati svoj odlazak.
Niz tehničkih problema pogodio ključne sustave
Prekidi povezani s tehnologijom redovito su se događali proteklog tjedna, uključujući prekid ukupnog zračnog prometa diljem zemlje, prekid rada Microsofta koji je pogodio usluge e-pošte i privremeni prekid mreže američke Nacionalne sigurnosne agencije.
Trumpova administracija suočila se s kritikama zbog svog odgovora na te prekide. Visoki dužnosnik američke obavještajne službe rekao je u srijedu da su prekidi kritičnih sustava tijekom proteklog tjedna bili odvojeni prekidi usluge povezani s održavanjem i tehničkim promjenama, a ne koordinirani ili državno sponzorirani napad.
Još jedan odlazak iz Trumpove administracije
Ranije su mediji objavili da Cairncross napušta svoju dužnost. Prema navodima portala Axios, Cairncross odlazi u dobrim odnosima s američkom administracijom.
Riječ je o još jednom odlasku iz administracije Donalda Trumpa nakon poraza republikanaca na ovomjesečnim izborima na sredini mandata. Podsjetimo, šefica kabineta Bijele kuće Susie Wiles podnijela je ostavku 5. studenoga.
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