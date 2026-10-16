BURAN MANDAT
Trump smijenio glasnogovornicu Bijele kuće nakon samo par dana na dužnosti
Američki predsjednik Donald Trump smijenio je Katie Zachariu s dužnosti glasnogovornice Bijele kuće, potvrdili su predsjednikovi savjetnici, čime je završio njezin buran jednotjedni mandat na čelu komunikacija administracije.
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Trump je ranije novinarima rekao da je Zachariju zatražio da preispita svoju ulogu, čime je praktički najavio kraj njezina kratkog mandata, piše CNN.
„Iskreno, da sam na vašem mjestu, razmislio bih ponovno”, rekao je Trump, opisujući što je poručio Zachariji u petak ujutro. Dodao je da će razgovarati s njom nakon povratka u Bijelu kuću iz posjeta Georgiji te da će odluku prepustiti njoj. Ipak, nije djelovao kao da posebno ohrabruje svoju glasnogovornicu, koja se našla pod pritiskom.
„Katie, treba li vam ovo?”, rekao je da ju je upitao. „Mislim da vam ovo ne treba.”
Na dužnosti bila tek tjedan dana
Bila je to neuobičajeno jasna poruka nepovjerenja Zachariji, koja je dužnost preuzela tek tjedan dana ranije. Njezin nesiguran prvi nastup u novinarskoj prostoriji Bijele kuće u utorak i uporna pitanja o njezinoj prošlosti izazvali su veliku pozornost medija i drugih Trumpovih suradnika.
Govoreći prije odlaska iz Bijele kuće na politički skup u Georgiji, Trump je rekao da se mediji prema Zachariji nisu odnosili korektno te ju je pohvalio kao odanu pristašu. Istodobno je dao do znanja da ne smatra kako je ona prikladna osoba za predstavljanje njegove administracije u ulozi glavne glasnogovornice.
„Možda taj posao jednostavno nije za nju”, priznao je.
Zacharia je Trumpovu pozornost privukla kao konzervativna komentatorica na televiziji, a njezino imenovanje uslijedilo je brzo nakon što su drugi kandidati otpali zbog kritičkih izjava o Trumpu.
Međutim, njezino neiskustvo brzo je došlo do izražaja. Tijekom nastupa za govornicom Bijele kuće u utorak djelovala je nervozno i odgovorila na samo tri novinarska pitanja.
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