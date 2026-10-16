Trump smijenio glasnogovornicu Bijele kuće nakon samo par dana na dužnosti

„Iskreno, da sam na vašem mjestu, razmislio bih ponovno”, rekao je Trump, opisujući što je poručio Zachariji u petak ujutro. Dodao je da će razgovarati s njom nakon povratka u Bijelu kuću iz posjeta Georgiji te da će odluku prepustiti njoj. Ipak, nije djelovao kao da posebno ohrabruje svoju glasnogovornicu, koja se našla pod pritiskom.