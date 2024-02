Novinar otkriva: Ovo je vjerojatno razlog zašto je Orban popustio

Podijeli :

Dopisnik Jutarnjeg lista Augutin Palokaj za Newsroom se javio iz Bruxellesa. S našim Domagojem Novokmetom komentirao je održavanje izvanrednog summita čelnika Europske unije na kojemu je glavna točka dnevnog reda bila pritisak na mađarskog premijera Viktora Orbana da promijeni odluku i da suglasnost na paket velike financijske pomoći Ukrajini. Taj paket je težak 50 milijardi eura - 17 milijardi bespovratno i 33 milijarde u obliku zajmova.

“Mislim da je mađarski premijer Viktor Orban taj koji je morao popustiti s obzirom na to da je usvojena odluka o pomoći Ukrajini još u prosincu. Orban je već dovoljno dugo u politici da zna koristiti razne izraze kako bi i ovo tumačio kao njegovu pobjedu. Kompromis je postignut na način da će Komisija izvještavati o načinu korištenja tog novca od strane Ukrajine, da će Vijeće moći predložiti izmjene proračuna nakon dvije godine. To ne znači da Orban može opet uložiti veto o novcu za Ukrajinu“, rekao je Augustin Palokaj.

Navodi da ta mogućnost više ne postoji.

“Ova pomoć je posebna, ide za pomoć Ukrajini, a novac koji će ići za vojnu pomoć je zaseban. Ova poruka jedinstva EU-a je bila nužna. Bez pomoći SAD-a je nemoguće da EU pruži dovoljnu vojnu pomoć Ukrajini. Premijer Andrej Plenković je rekao da je poruka koju šalje EU poruka jedinstva, ali i poruka prijateljima sa Zapada. Ako bi EU pokazao podjele oko odlučnosti za pomoć Ukrajini, to bi išlo u prilog Vladimiru Putinu i Rusiji koji samo čekaju trenutak slabosti Zapada. Jedinstvo EU-a će odsad biti malo lakše očuvati, pogotovo kad je u pitanju Ukrajina. Ako bi Orban i dalje blokirao, onda bi ostalih 26 članica moralo naći rješenje da se zaobiđe njegova blokada”, kazao je.

Palokaj kaže da se Slovačka sve više približava Mađarskoj i mogla bi uložiti veto na ukidanje prava glasa za Mađarsku.

“U svakoj toj opciji Mađarska bi bila izolirana i vjerojatno je to razlog zašto je Orban popustio. On se nada da se Mađarskoj u budućnosti neće moći blokirati kohezijski fondovi EU-a. Imamo proeuropsku vladu u Varšavi na koju Orban ne može računati i skeptičniju koja je lijeva u Slovačkoj. To samo pokazuje da je politička scena na razini EU-a šarolika”, rekao je pa dodao: “Ovakvo ponašanje Orbana dovodi u neugodnu sitiaciju zemlje koje se zalažu za zadržavanje prava veta, a Hrvatska je među njima. U slučaju da jedna zemlja dugo blokira odluke, to ide u korist onih koji govore da je nemoguće funkcionirati s ovakvim sustavom i da se pravo veta mora ukinuti.”

Za kraj se dotaknuo štrajka i potraživanja europskih poljoprivrednika.

“Pitanje je što mogu dobiti europski poljoprovrednici bez dramatične promjene smjera EU-a. Srž problema za poljoprivrednike je da oni ne žele biti oni koji će plaćati najveću cijenu za zeleni dogovor. Kad bi njima udovoljilo u svemu, opet bi imali prosvjede pokreta koji se zalažu za zaštitu okoliša”, zaključio je.

