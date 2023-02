Rusija će tvrditi da je zauzela Bahmut sukladno s godišnjicom invazije, bez obzira na stvarno stanje stvari na terenu, objavilo je britansko Ministarstvo obrane.

U svojim najnovijim obavještajnim podacima Ministarstvo tvrdi da ruske snage nastavljaju s nekoliko ofenziva na istoku Ukrajine, uključujući Vuhledar, Kreminu i Bahmut.

Zelenski: Branit ćemo Bahmut, ali ne po svaku cijenu Sigurnosni stručnjak: Tri su presudne stvari za završetak rata u Ukrajini

Međutim, žrtve su navodno i dalje visoke i Moskva je pretrpjela vrlo velike gubitke.

Ministarstvo obrane je dodalo, kako se bliži 24. veljače, trupe Vladimira Putina će biti pod povećanim pritiskom da moraju napredovati u svojim ofenzivama.

“Rusija će vjerojatno tvrditi da je Bahmut zauzet kako bi se uskladila s obljetnicom, bez obzira na stvarnost na terenu”, navodi se.

Bahmut je bio ključno bojište tijekom rata, a Rusija je nedavno ostvarila male uspjehe u obližnjim selima.

Regija je prolaz prema drugim gradovima u regiji Doneck i, premda Ukrajina održava položaje, Volodimir Zelenski je upozorio da je njegove snage ne mogu obraniti “ni pod koju cijenu”.

