“Oni su među nama”: Kako izgleda ruska zastrašujuće učinkovita operacija trovanja

Natalia Arno bila je u potpunosti u hotelskoj sobi prije nego što je primijetila slatkasti miris, nalik jeftinom parfemu. Bio je 2. svibnja 2023., a ona je noć prije stigla u Prag. Ruska aktivistica bila je na putu i sastajala se s donatorima i organizatorima tražeći načine za jačanje demokracije u Rusiji.

Na prethodnoj dionici svog putovanja, Arno se osjećala pomalo umorno. No, nakon sastanaka i poslovne večere, bila je puna svoje uobičajene energije. Vraćala se u svoju sobu da se presvuče prije nego krene na piće s kolegama, piše Financial Times.

Pri povratku u sobu primijerila je da su vrata odškrinuta, a onda je i primijetila miris. Prijavila je to na recepciji gdje su je upitali je li nešto ukradeno.

“Ne brine me pljačka. Zabrinuta sam za sigurnost”, odgovorila je Arno nakon čega je otišla na piće s kolegama, a onda i na spavanje.

Bolovi, halucinacije…

Tri sata kasnije, Arno se probudila s nesnosnom boli u ustima. Žarenje je bilo nepodnošljivo i jedva je mogla otvoriti usta. Otkazala je sastanke zakazane za taj dan i rezervirala let za Washington. No, kad je stigla u zračnu luku, više nije mogla stajati, vid joj je bio zamagljen, a u ustima je osjetila okus kamena.

U avionu su se javile i halucinacije. Sljedećih devet i pol sati svaka je minuta donosila novu vrstu boli. Osjetila bi utrnulost u jednoj ruci, zatim u drugoj, pa u objema nogama. Javila je kolegama informacije o svom stanju. Kolega u Tbilisiju bio je uznemiren, primijetivši da su dva ruska oporbena novinara nedavno doživjela užasne bolesti i neki vjeruju da su bili žrtve trovanja. Pitali su se je li Arno bila posljednja meta?

Duga povijest ruskog trovanja

Postoji mnogo načina da se onesposobi neprijatelj. No, povijesno gledano, malo ih se pokazalo tako privlačnim sovjetskim i ruskim sigurnosnim službama kao trovanje. Otkako je Vladimir Lenjin uspostavio svoju tvornicu otrova, poznatu kao “Posebna soba”, prije više od jednog stoljeća, trovanja su postala jedan od načina na koji se Kremlj rješava kritičara i neprijatelja.

Tijekom sovjetskog razdoblja, za Kremlj se govorilo da ima jedan od najvećih programa biološkog i kemijskog oružja na svijetu. U jednom je trenutku, prema Borisu Volodarskom, bivšem ruskom vojnom obavještajnom časniku i autoru knjige o KGB-ovoj tvornici otrova, bilo uključeno oko 25 000 do 32 000 ljudi u više od 20 vojnih i civilnih laboratorija.

Rani pokusi započeli su sa sumpornim iperitima, no brzo je odbačeno jer ga se lako otkrije modernim autopsijama, a i nedovoljno je učinkovit. Kasniji eksperimenti usredotočili su se na druge toksine kao što su ricin, digitoksin i curare, koji su imali prednost što su bili smrtonosno učinkoviti i odražavali simptome uobičajenih bolesti, dok su također bili učinkoviti u vrlo malim dozama.

Teško otkrivanje

Jurij Felštinksi, KGB-ov povjesničar i autor knjige Od crvenog terora do terorističke države, knjige o ruskim obavještajnim službama, navodi da je ciljano trovanje vrlo teško otkriti. “Ako je netko ubijen nožem ili pištoljem, to je lako dokazati. Ali ako je ideja eliminirati nekoga, a da se ljudima ne da jasno do znanja da je ta osoba eliminirana, trovanje je vrlo koristan alat.”

Užasni detalji o ruskim trovačkim napadima gomilali su se desetljećima: skrivanje kuglice ricina unutar vrha kišobrana kojim je 1978., prema tvrdnjama, uboden u nogu bugarski pisac disident Georgi Markov, nakon čega je umro za manje od tjedan dana; stavljanje radioaktivnog izotopa, polonija-210, u zeleni čaj koji je pio bivši agent ruskih sigurnosnih službi i Putinov kritičar Alexander Litvinenko 2006.; razmazivanje jedne varijante novičoka, smrtonosnog nervnog otrova, na vratima dvostrukog agenta Sergeja Skripala 2018. i još jedne na donjem vešu nedavno preminulog ruskog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog 2020.

U listopadu 2022. Elena Kostjučenko, ruska novinarka koja radi za nezavisnu novinsku kuću Meduza, teško se razboljela na povratku u Berlin iz Münchena. Istog mjeseca, Irina Bablojan, radijska novinarka s neovisne postaje, razboljela se na dan kada se trebala vratiti iz Tbilisija u Berlin preko Armenije. Kostjučenko i Bablojan imali su slične simptome: oštru bol u gornjem dijelu trbuha, peckanje i oticanje dlanova, jaku vrtoglavicu i umor.

Nijedna od njih u početku nije sumnjala na trovanje. Ipak, kada je Kostjučenko konačno testirala krv, pokazalo se da ima “povišene jetrene enzime alanin transaminaze i aspartat transaminaze”.

Christopher Holstege, toksikolog s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Virginiji koji je pomogao u dijagnosticiranju trovanja ukrajinskog predsjedničkog kandidata Viktora Juščenka 2004., navodi da trovanje može biti još teže dokazati ako žrtva preživi.

“Oni su među nama”

U proljeće 2022., nekoliko tjedana nakon ruske invazije na Ukrajinu, europske vlade počele su se obračunavati s osumnjičenim ruskim špijunima, protjerujući desetke diplomata zbog “sudjelovanja u aktivnostima suprotnim njihovom diplomatskom statusu”. Otada je protjerano više od 400 ruskih špijuna koji su pod krinkom diplomata živjeli u EU, a to je zapravo samo otežalo protunadzor.

“Moramo biti vrlo oprezni. Oni su među nama. Oni su među nama”, rekao je Roderich Kiesewetter, član njemačkog parlamentarnog odbora za vanjske poslove i bivši pukovnik.

Kad se Arno iz Praga vratila u SAD sve je više razmišljala o Vladimiru Kara-Murzi, ruskom oporbenom političaru. Kyle Parker, djelatnik američkog Kongresa, govoreći o rezultatima testa Kara-Murze, rekao je da se činilo kao da dvije otrovne tvari djeluju istovremeno. Reakciju je usporedio s onom koju izaziva “anđeo uništavač”, jedna od najotrovnijih poznatih gljiva.

Naknadno je FBI objavio da istraga “nije uspjela utvrditi točan uzrok Kara-Murzine bolesti”, ali da “tim liječnika koji je liječio Kara-Murzu u SAD-u nedvosmisleno smatra da je on bio žrtva trovanja”. Kremlj je u međuvremenu za Kara-Murzine zdravstvene probleme okrivio alkohol.

Što se tiče Arno, neurolog je Arnu dijagnosticirao polineuropatiju, isto stanje koje se razvilo kod Kara-Murze. Pet dana nakon njenog povratka iz Praga i njen suprug je počeo osjećati neke probleme koje je Arno iskusila. Dok su lijekovi protiv bolova koji su joj bili propisani uklonili glavobolju, zamagljen vid i neke druge simptome, ubrzo je počela osjećati obamrlost lica. Tijekom jednog posjeta njezinom domu, istražitelji su rekli Arno da su skoro spremni završiti svoj posao i da će se uskoro javiti. Nikada nije dobila rezultate.

No, neki su skeptični kada je riječ o ovim slučajevima, pa tako bivši ruski obavještajac Volodarski navodi da su operacije trovanja izuzetno komplicirane i pripremaju se mjesecima, a usmjerene su protiv određenih pojedinaca.

“Nije da novičok stoji na polici… Tim koji će to izvršiti mora biti jako siguran da će meta biti dovedena na određeno mjesto na određeni datum u određeno vrijeme – nešto što nije bio slučaj kod Arno. Tko je ona, zašto bi se netko trudio da je otruje?”, poručio je Volodarski.

