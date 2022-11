Tlo u Italiji ponovno se zatreslo u četvrtak.

Prema pisanju tamošnjih medija, u 13:35 potres magnitude 4,4 osjetio se na području Italije i San Marina. Epicentar potresa nalazi se u Jadranskom moru, između Ancone i Riminija.

Podsjetimo, susjednu zemlju u srijedu je pogodio potres magnitude 5,7 s epicentrom u Jadranskom moru.

🔔#Earthquake (#terremoto) M4.3 occurred 70 km E of #Rimini (#Italy) 3 min ago (local time 13:35:54). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/Bzs8XoJnHo

🖥https://t.co/nb2DN5mXBL pic.twitter.com/DZFXpfOZ4g

— EMSC (@LastQuake) November 10, 2022