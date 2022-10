Ostavka Liz Truss: “Kad uspoređujemo, Hrvatska izgleda kao primjer stabilnosti”

Podijeli:







Izvor: N1

Profesor Zoran Kurelić s Fakulteta političkih znanosti komentirao je ostavku britanske premijerke Liz Truss.

Kaže kako se znalo da Liz Truss ne može dugo ostati na vlasti i da će ubrzo dati ostavku.

“Razlozi su nekoliko tjedana stari, a kap koja je prelila čašu je ostavka ministrice unutarnjih poslova Suelle Braverman i katastrofalno glasanje o frackingu koje se u srijedu raspalo. Torijevci su budžetom uspjeli srušiti funtu, dići na noge apsolutno sve, uključujući i svoju stranku i srušiti si za dvadeset posto popularnost. To su svjetski rekordi. Sretan sam što u Hrvatskoj nemamo nikoga tko bi predložio takav budžet i srušio čitav sustav, kad uspoređujemo, Hrvatska izgleda kao primjer stabilnosti”, ističe profesor Zoran Kurelić.

Dodaje kako parlament nikad nije imao povjerenja u Truss koja je, kako kaže, kada je došla na vlast složila jednu desnu grupaciju koja je htjela oživjeti neku varijantu tacherovske politike s dramatičnim rezanjem poreza. “Taj budžet izazvao je potpuni krš, napravljeni su veliki minusi”.

“U stranci su odlučili da će je se riještiti i napravili su plan, koji im se može izjaloviti, da dobiju minimalni broj kandidata i da već u ponedjeljak imaju nove kandidate pa su odlučili da je prag sto glasova zbog straha da bi se mogao vratiti Boris Johnson. Nadaju se da će ostati samo na jednom kandidatu i misle da će sve riješiti do petka”, objašnjava profesor Kurelić.

Smatra da je najbolji kandidat za britanskog premijera Rishi Sunak.

“Ako se Boris Johnson vrati, onda postoje velike šasne da će do ponedjeljka pokušati skupiti sto glasova. On je strašno popularan u stranci i kad bi bili on i Rishi Sunak, Johnson bi mogao pobijediti”, zaključuje.

Dodaje da do izbora može doći ako Laburistička stranka postavi pitanje povjerenja u parlamentu Vladi i ona padne, ali Torijeveci neće srušiti Vladu. Pokušat će stabilizirati cijelu stvar i naći čovjeka koji može pomiriti stranku, zaključuje.

Ističe da opozicija stoji fantastično i kad bi izbori bili sutra, pomeli bi Konzervativnu stranku. “Torijevci su potpuno popucali po šavovima”, smatra profesor Zoran Kurelić.