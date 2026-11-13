ZRAKOPLOVI PRIZEMLJENI
Paraliziran zračni promet u SAD-u, zabranjena polijetanja u svim zračnim lukama
Zračni promet diljem Sjedinjenih Američkih Država u petak je suočen s velikim poremećajima nakon kvara na komunikacijskim sustavima kontrole zračnog prometa, zbog čega je obustavljeno polijetanje zrakoplova na nacionalnoj razini.
Došlo je do prekida komunikacijskih sustava koji se koriste u kontroli zračnog prometa, a problem je zahvatio cijele Sjedinjene Američke Države.
Kontrolor zračnog prometa iz Minneapolisa potvrdio je da je riječ o kvaru na nacionalnoj razini te da će zabrana polijetanja trajati najmanje do 16 sati po srednjoameričkom vremenu.
Američki ministar prometa Sean Duffy potvrdio je da je do obustave polijetanja zrakoplova diljem zemlje došlo zbog komunikacijskih problema koji su zahvatili sve centre za kontrolu zračnog prometa u SAD-u, izvijestio je Sky News.
Duffy je rekao da su poteškoćama obuhvaćeni svi kontrolni centri te da tehničke ekipe istražuju uzrok kvara. Prema preliminarnim izvješćima, ne radi se o kibernetičkom napadu, potvrdila su dva dužnosnika nadležnih službi za provedbu zakona, prenosi CNN.
Problemi u više velikih američkih gradova
Prema neslužbenim informacijama, radijske komunikacije prekinute su u centrima za kontrolu zračnog prometa u Bostonu, New Yorku i Chicagu, kao i u sustavu prilazne kontrole zračnog prometa u New Yorku. Problemi su zabilježeni i u Seattleu te Los Angelesu, gdje su piloti izvijestili da njihovi zrakoplovi ne mogu poletjeti, prenosi CNN.
Platforma Flightradar24 objavila je da je Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo (FAA) izdala nalog o obustavi polijetanja u svim američkim zračnim lukama.
"FAA je prije nekoliko trenutaka izdala obavijest da su sve zračne luke u SAD-u trenutačno pod zabranom polijetanja. To znači da nijedan zrakoplov ne smije poletjeti prema američkim zračnim lukama. Letjelicama koje su već u zraku bit će dopušteno slijetanje. Riječ je o kvaru na opremi FAA-a", objavio je Flightradar24.
Obustava polijetanja i preusmjeravanje zrakoplova
Američka Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo potvrdila je da je zbog tehničkog kvara zaustavljeno polijetanje zrakoplova iz čikaških zračnih luka O'Hare i Midway. Mjera je trebala ostati na snazi najmanje do 15.30 sati po srednjoameričkom vremenu.
U međuvremenu su pokrenuti postupci za preusmjeravanje zrakoplova koji obuhvaćaju sve zračne luke u SAD-u.
Uzrok kvara još nije poznat
Do 14.52 sata po srednjoameričkom vremenu FAA još nije objavila službenu obavijest o poremećaju zračnog prometa na razini cijele zemlje. Uzrok prekida komunikacijskih sustava zasad nije poznat.
Putnicima koji planiraju putovati zrakoplovom savjetuje se da prije odlaska u zračnu luku provjere status svojeg leta kod zrakoplovne kompanije, piše Axios.
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