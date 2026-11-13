"FAA je prije nekoliko trenutaka izdala obavijest da su sve zračne luke u SAD-u trenutačno pod zabranom polijetanja. To znači da nijedan zrakoplov ne smije poletjeti prema američkim zračnim lukama. Letjelicama koje su već u zraku bit će dopušteno slijetanje. Riječ je o kvaru na opremi FAA-a", objavio je Flightradar24.