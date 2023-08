Tko je zapravo odgovoran za pogibiju Prigožina? Tri su moguća scenarija

Podijeli :

REUTEURS

Jevgenij Prigožin, bombastični vođa plaćeničkog odreda Wagner koji je predvodio neuspješnu pobunu protiv ruskog ministarstva obrane ranije ovog ljeta, vjerojatno je poginuo u padu privatnog zrakoplova u blizini Moskve u srijedu.

Sigurnosni dužnosnici i stručnjaci za sovjetsku Rusiju vjeruju da je za njegovu smrt najvjerojatnije odgovoran Putin, prenosi Business Insider.

Nejasno je je li Prigožin zaista i bio u srušenom zrakoplovu, iako se njegovo ime nalazi na popisu putnika. Ruski državni medij TASS kasnije je potvrdio da su Prigožin i njegov glavni pomoćnik Dmitrij Utkin među poginulima, pozivajući se na rusku agenciju za zračni promet.

N1 analiza: Nakon ruskog ruleta Prigožin se nadao da se izvukao. Prevario se

Profili na društvenim mrežama bliski Wagneru potvrdili su da je Prigožin poginuo u padu zrakoplova, okrivljujući za njegovu smrt “izdajnike Rusije.” Rusko ministarstvo obrane nije komentiralo situaciju.

Čak i nakon što se prašina slegne i stignu službene izjave, zbog raširenosti ruske propagande malo je vjerojatno da će javnost ikada dobiti kompletan uvid u pozadinu priče.

Naravno da postoji šansa da se zaista radilo o zrakoplovnoj nesreći, no poprilično je nategnuto povjerovati u objašnjenje da je odmetnuti ratni vođa koji je svom političkom zaštitniku zabio nož u leđa poginuo u nezgodi.

Insider donosi nekoliko mogućih objašnjenja o tome što se dogodilo Prigožinu, temeljem trenutno dostupnih informacija:

Prvi scenarij: Putin je naredio Prigožinovu smrt

Atentat pod naredbom Vladimira Putina najbolje je objašnjenje za katastrofalni pad aviona, kaže Simon Miles, profesor na sveučilištu Duke i povjesničar sovjetske povjesti i odnosa između SAD-a i SSSR-a.

Putin je poznat po tome da ne oprašta, a imao je mnogo razloga da priželjkuje Prigožinovu smrt nakon što je vođa plaćenika pokrenuo pobunu protiv ruskog ministarstva obrane u lipnju. Pobuna nije potrajala, no ipak je ona bila najveća prijetnja Putinovu režimu u posljednja dva desetljeća.

Tko su putnici koji su putovali s Prigožinom? Prigožin je još i 2019. “poginuo” u padu aviona. Tri dana kasnije osvanuo živ

“Ne iznenađuje da se Putin želio osvetiti,” objašnjava Robert English, profesor na sveučilištu u južnoj Kaliforniji koji proučava Rusiju, Sovjetski savez i istočnu Europu. “Mi koji analiziramo Putina to smo i očekivali, i da nas se dogodilo – točno dva mjeseca od pobune Wagnera.”

U mjesecima nakon propale pobune, međunarodni dužnosnici i stručnjaci uglas su predviđali da će Prigožin umrijeti. Direktor CIA-e Bill Burns prošlog mjeseca je izjavio da su Prigožinu dani odbrojani.

“Putin je netko tko vjeruje da se osveta servira hladna,” rekao je tada Burns. “Po mom iskustvu, Putin je glavni zagovornik osvete i bio bih zaista iznenađen kada bi Prigožin izbjegao daljnje posljedice za ono što je učinio.”

Nakon pobune se činilo da su Putin i Prigožin postigli, doduše poprilično nezgodno, primirje. Prigožin je navodno protjeran u Bjelorusiju, no izgledalo je kao da poprilično vremena provodi u Sankt Petersburgu i Moskvi, a moguće je da je čak odletio u Afriku kako bi tamo posjetio svoje trupe, kaže Miles.

Ubrzo nakon objave vijesti o izgnanstvu, bjeloruski predsjednik Aleksander Lukašenko počeo je tvrditi da je upravo on zaslužan za to što Putin nije “riješio” Prigožina odmah nakon ustanka, izvijestio je Reuters, što sugerira da je Putin mjesecima želio krv.

Nakon pada aviona na društvenim mrežama počeo je kružiti jedan Putinov intervju u kojem se jasno prikazuje koliko ruski predsjednik ne podnosi nedostatak odanosti poput Prigožinove pobune, koju je Putin eksplicitno nazvao “izdajom.”

“Treba li moći oprostiti?” upitao je novinar Putina u videu.

“Da, ali ne sve,” odgovorio je predsjednik.

“Što se ne može oprostiti?”

“Izdaja,” odgovorio je Putin bez oklijevanja.

Ruski predsjednik ima mnogo iskustva u postizanju da njegovi neprijatelji “nestanu.” Najmanje 14 pojedinaca povezanih s Putinovom vladom živote su izgubili u nasilnim ili misterioznim okolnostima u 20-ak godina njegove vlasti.

Komentirajući vijest o padu zrakoplova, američki predsjednik Joe Biden sugerirao je da bi upravo Putin mogao biti odgovoran za pad.

“Ja osobno bih pazio kako dolazim,” rekao je. “Nema mnogo toga što se događa u Rusiji bez Putinovog odobrenja.”

Oglasila se kompanija koja je proizvela avion u kojemu je poginuo Prigožin

Bivši šef britanske službe MI6, Sir John Sawers, složio se s Bidenom, rekavši u intervjuu: “Nikada ne možete biti sigurni što je istina u zemljama poput Rusije, no svi znakovi upućuju na to da ga je Putin ubio – vratio je kontrolu.”

Čak i insajderi iz Kremlja kažu da ih nije iznenadila vijest o padu aviona. “Osjećali smo da neće dobro završiti nakon pobune,” rekao je jedan neimenovani izvor za neovisni ruski medij Meduza. “Takve stvari se u Kremlju ne opraštaju.”

Drugi scenarij: Netko drugi je naredio atentat na Prigožina

Prije tragične pobune, Prigožin je bio Putinov bliski saveznik. Prigovori plaćeničkog vođe bili su usmjereni isključivo protiv ruskog ministarstva obrane, nikako samog predsjednika.

Nije “nezamislivo” da bi ljudi unutar vojske koji su trpjeli Prigožinove uvrede mogli poduzeti korake protiv vođe Wagnera bez Putinovog odobrenja, kaže Miles.

Britanski obavještajni izvori za BBC su rekli da je Prigožinov avion najvjerojatnije srušila ruska obavještajna agencija u želji da ojača pozicije ruskih vojnih čelnika: ministra obrane Sergeja Šojgua i šefa glavnog stožera Valerija Gerasimova, koje je Prigožin vrlo javno kritizirao.

“Teško je u ovako ranoj fazi objasniti ono što smo vidjeli ikako drugačije osim da su neki državni resursi iskorišteni da sruše taj avion,” kaže Miles. Nejasno je što je točno bio uzrok pada aviona, iako su neki profili na društvenim mrežama, bliski Wagneru, sugerirali da je zrakoplov oboren.

Vojska je ta koja ima pristup resursima koji to mogu učiniti, rekao je Miles, dodajući da takvu naredbu nije morao izdati netko visoko u hijerarhijskoj strukturi ruske vojske.

Ova mogućnost također objašnjava kako je Prigožin mogao uživati u dva mjeseca slobode nakon propale pobune, kaže.

Zašto Prigožinu dopustiti da živi i hvalisa se svojom navodnom nepobjedivošću ako postoje jasni planovi na vrhu države da ga se ubije, pita Miles. Trenutni udar na Prigožina poslao bi jasniju poruku i ilustrirao kakve posljedice čekaju izdajnike.

Što će biti s Wagnerom nakon Prigožinove smrti? Istražuju se okolnosti pada Wagnerovog aviona, oglasili se Putin i Lavrov

“Trčkarao je okolo bez prepreka čitavo vrijeme,” kaže Miles za Prigožina. Moguće je da su članovi vojske to smatrali neprihvatljivim, pogotovo zato jer su u njegovoj pobuni i poginuli neki pripadnici ruskih oružanih snaga, i da su odlučili “uzeti stvari u svoje ruke.”

Mnogo je jakih dokaza koji ukazuju na disfunkcionalnost unutar ruske vlade. Rusija je ovaj tjedan otpustila generala Sergeja Surovikina, nekoliko tjedana nakon što je New York Times izvijestio da je Surovikin unaprijed znao što planira Prigožin. Zbog toga se postavlja pitanje je li plaćenički vođa imao pomoć iznutra.

Ipak, English odbija ideju da bi netko u Putinovoj vojsci išta poduzimao bez eksplicitne dozvole predsjednika. On navodi drugog potencijalnog krivca.

“Tko bi još mogao željeti vidjeti Prigožina mrtvog, a ima sposobnosti to izvesti? Ukrajinci, naravno,” kaže on.

I English i Miles naglašavaju koliko je pad zrakoplova bio “nepotrebno dramatičan” i “agresivno javan”, što je velika razlika u odnosu na misteriozne smrti drugih Putinovih neprijatelja koji su bili otrovani ili su “padali kroz prozor.”

Govoreći o mogućoj ulozi Ukrajine u incidentu, English kaže: “Ako je to istina, bio je to genijalan potez. Dramatično ubijete ubojicu Ukrajinaca. Izvedete još jedan fantastičan napad na ruskom teritoriju. Ponizite Putina. I sve to uoči ukrajinskog Dana nezavisnosti.”

Treći scenarij: Prigožin nije mrtav

Mogućnost koja najviše podsjeća na teoriju zavjere jest da Prigožin zapravo uopće nije mrtav. Koliko god to suludo zvučalo, ta mogućnost ne može se isključiti uzevši u obzir koliko vođa Wagnera voli prerušavanje i dvojnike, ali i sve samo ne vjerodostojne ruske medije.

Što se sve zna o avionu u kojem je navodno putovao Prigožin?

Matthew Schmidt, profesor nacionalne sigurnosti i međunarodnih odnosa na sveučilištu New Haven za Insider kaže da je “mudro biti skeptičan” što se tiče informacija ruske vlade, “budući da je ruska politika nemoguće komplicirana.”

“Poznajem neke ljude koji ozbiljno tvrde da to možda nije bio pravi Prigožin,” kaže Schmidt.

U ranim satima nakon pada zrakoplova, na društvenim mrežama su se proširile teorije da je Prigožin nekako lažirao vlastitu smrt, možda šaljući dvojnika u zrakoplov.

Čak i dužnosnici iz Kremlja gaje sumnje. Neki od njih za ruski medij Meduza kažu da čekaju dodatne informacije prije nego otpišu tu teoriju, opisujući Prigožina kao “varalicu” i “trola.”

Dužnosnik iz Pentagona za New York Times je u srpnju izjavio da je Prigožin u prošlosti često koristio dvojnike, a Telegram kanali bliski Kremlju nakon propale pobune su objavljivali fotografije bizarno prerušenog Prigožina.

Ipak, izgledi za to da je Prigožin uspio izbjeći smrt smanjuju se kako odmiče vrijeme od pada zrakoplova. Pristižu nove informacije i javnost se polako, ali sigurno, okreće najvjerojatnijem krivcu: Putinu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.