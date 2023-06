Pokušaj puča u Rusiji: “Najveća zagonetka je ponašanje ruskog predsjednika”

Podijeli :

Gavriil Grigorov / SPUTNIK / AFP

Mirko Bilandžić, stručnjak za sigurnost, u N1 Studiju uživo analizirao je pokušaj pobune u Rusiji.

“Cijelo ovo postupanje Rusije u odnosu na agresiju na Ukrajinu je jedan iracionalan potez. Ovo što se dogodilo, rekao bih da je to jedan nastavak bizarnosti. Ako je to bilo iskonski, to je pokušaj puča koji završava a da nije ni krenuo”, rekao je Bilandžić.

Navodi da je grupa Wagner bitno integrirana u ruski sustav sigurnosti i da je bitan politički faktor. “Očito se u Rusiji nešto ozbiljno događa. To je nešto zaista bizarno i ne znamo koje su stvarne namjere bile.”

“Je li Prigožin imao neku prikrivenu vrstu podrške? Nestvarno mi je da jedan moćni FSB koji sve zna da ne zna što se događa u matičnoj državi, to je naprosto nešto u što mi je teško povjerovati”, istaknuo je.

Postavlja se i pitanje jesu li popucali svi vojni zapovjedni lanci. “Ako se sjetimo 11. rujna i dramatičnog udara u SAD-u, prva 24 sata nitko ništa nije znao, američko nebo je ostalo otvoreno. Možemo li ovdje povlačiti paralele i analogije, u smislu pucanja zapovjednih lanaca, to je moguće.”

“Najveća zagonetka je ponašanje ruskog predsjednika. Od nazivanja nečega pravim imenom – državni udar, do prelaska preko toga. Pitanje je o čemu se tu radi, ali to ostavlja dilemu o stvarnom odnosu Prigožina i Putina i o ulozi Wagnera u strukturi”, dodao je.

Bilandžić navodi da u Rusiji više ništa nije isto. “Pozicija Putina je neminovno dovedena u pitanja, bez obzira o čemu se ovdje radi.”

Dodaje da ovi događaji ne moraju značiti kraj Vladimira Putina, ali da su sada vidljive pukotine u ruskom sustavu. Ipak, Bilandžić smatra da je Putinov kraj počeo s odlukom o invaziji.

“Ovo su sigurno obrasci i događaji koji vode do kraja takve strukture, a time i same pozicije ruskog predsjednik. To je autoritarna država, monstrum država, vojno moćna, gospodarski slabija, a politički ranjivija. Ovo su ozbiljnije naznake o pukotinama u tom sustavu i mislim da su to obrasci koji će dovesti do kraja ere Vladimira Putina“, kazao je i dodao da “opcija da Rusija ode s lošijeg na gore se ne može isključiti”.

“Evidentno je da je Rusija već izgubila rat u Ukrajini. Nijedan strateški cilj nije ostvarila niti je izvjesno da ga može ostvariti”, zaključio je.

