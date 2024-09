Pomahnitali orao zabio pandže bebi u lice: Isti orao skrivio je još nekoliko incidenata

Podijeli :

Policija je u subotu u 16.40 sati dobila dojavu da je orao napao jednogodišnju djevojčicu u norveškom Trøndelagu.

Zgrabio ju je pandžama za lice i skoro joj iskopao oko. Hitne službe odmah su stigle na mjesto, ali nisu mogli odvojiti orla od djevojčice, pišu norveški mediji.

“Bio je to mladi suri orao koji je napao djevojčicu dok je šetala s majkom”, pojasnio je lovac i dodao da se majka sigurno nadvila nad dijete i da je oborila orla, ali spriječila je samo prvi napad.

Orao nije odustajao. Ponovno je napao. Na kraju je doletio i zgrabio dijete kao što grabi plijen. Majka je vrištala. Osim za lice, orao ju je izgrebao po vratu.

Nakon prilično duge borbe s orlom koji je čvrsto držao dijete, uspjeli su ga svladati i uspavati. Djevojčica je prevezena u bolnicu.

Jedna orlova pandža bila je zabijena oko centimetar dalje od jednog oka.

Tek nakon incidenta shvatili su da je taj suri orao odgovoran za još incidenata. Prijavljena su četiri napada surog orla u samo pet dana, što je vrlo neobično, kaže stručnjak za surog orla Alv Ottar Folkestad.

“Bez upozorenja me oborio ravno na tlo. Odmah je došlo do žestoke tučnjave, koja je trajala tri-četiri minute”, ispričala je druga orlova žrtva. Prema riječima stručnjaka, to je neuobičajeno za ovo doba godine. Inače su orlovi prilično nepomični do kraja rujna. Suri orao obično ne napada ljude, ali stručnjak ne vjeruje da je došlo do nekakvih promjena u prirodi.

“To je devijantna jedinka, kao što postoje devijacije među nama ljudima, tako i u životinjskom svijetu možete očekivati ​​radikalne devijacije”, dodao je. Mladi suri orao je eutanaziran, piše net.hr.

