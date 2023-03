Potres jačine 6.4 zabilježen u Argentini

U Argentinskim Andama zabilježen je potres jačine 6.4 po Richteru. Prema podacima EMSC-a, potres se, osim u Argentini, osjetio i u obližnjem Čileu. Potres je zabilježen na dubini od 220 kilometara.

Epicentru je najbliži veći argentinski grad Jujuy. “Bio je toliko jak da mi je cigla pala na auto”, napisao je na EMSC-ovoj stranici jedan od građana Jujuya.

