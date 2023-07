Poznato je što su radili putnici podmornice Titan u posljednjim trenucima

Podijeli :

OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS

Putnici na potopljenoj podmornici Titan su vjerojatno proveli posljednje trenutke slušajući glazbu u mraku i promatrajući morska stvorenja u dubinama.

Svih petero na turističkoj podmornici Titanic potvrđeno je mrtvima 22. lipnja nakon što je brod pretrpio “katastrofalnu imploziju”.

Rep podmornice pronađen je oko 500 metara od pramca olupine Titanica nakon bjesomučne petodnevne potrage u sjevernom Atlantskom oceanu.

Među žrtvama su otac i sin Shahzada Dawood (48) i Suleman Dawood (19), piše Independent.

Christine Dawood, Shahzadina supruga i Sulemanova majka, ispričala je kako su tekle pripreme koje je vodio Stockton Rush, pilot broda i osnivač i izvršni direktor OceaGatea, tvrtke koja je vodila putovanje.

VIDEO Dijelovi podmornice prebačeni na kopno: “Spojit će ih poput slagalice”

“Bilo je to kao dobro pripremljena operacija, mogli ste vidjeti da su to već radili mnogo puta”, rekla je gospođa Dawood o brifingu koji je dao putnicima u intervjuu za New York Times.

Rush je upozorio je putnike da će putovanje biti mračno, ali postoji prilika da se vide bioluminiscentna stvorenja. “Snimite neke od svojih omiljenih pjesama na svoj telefon kako biste ih podijelili s drugima na zvučniku, ali bez country glazbe”, navodno im je rekao.

Dawood i njezina 17-godišnja kći Alina bile su na Polar Princeu, potpornom brodu podmornice, kada je Titan izgubio komunikaciju i nitko se više nije čuo za njih. Otkrila je da je svom sinu prepustila svoje mjesto, a on je bio “tako uzbuđen” što je pokušao oboriti Guinessov svjetski rekord dok je bio na putu – slagavši Rubikovu kocku 3700 metara ispod more.

“Mnogo sam puta pročitala da se ljudi počnu moliti u takvim situacijama ili da im život proleti poput filma”, dodala je Dawood.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.