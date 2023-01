Premijer dobio prometnu kaznu, svemu je kriv video koji je objavio na Twitteru

Britanska policija kaznila je u petak premijera Rishija Sunaka jer se vozio u automobilu bez vezanog sigurnosnog pojasa dok je snimao video za društvene mreže.

Sunak, koji se u četvrtak ispričao zbog “kratke pogreške u prosudbi”, snimao je video na stražnjem sjedalu svoga automobila dok je putovao na sjeveru Engleske, a da pritom nije bio vezan sigurnosnim pojasem.

“Nakon širenja videa na društvenim mrežama, koji prikazuje pojedinca kako ne koristi sigurnosni pojas kao putnik u automobilu u prometu u Lancashireu, danas smo 42-godišnjaku iz Londona izrekli novčanu kaznu”, objavila je policija u Lancashireu na Twitteru.

Following the circulation of a video on social media showing an individual failing to wear a seat belt while a passenger in a moving car in Lancashire we have today (Friday, Jan 20) issued a 42-year-old man from London with a conditional offer of fixed penalty. pic.twitter.com/i2VJkFL2oL