Prijateljica Stormy Daniels: “Iako nas ljudi osuđuju, priznali su nam da smo vjerodostojne”

Fabrizio Bensch/REUTERS

Odvjetnik Stormy Daniels Clark Brewster rekao je da je njegova klijentica bila "vrlo emotivna" nakon presude bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu kojom je proglašen krivim po svim točkama optužnice.

U razgovoru za CNN rekao je da su Daniels preplavile emocije i da je konačno shvatila da je sada svemu kraj te je osjetila olakšanje.

Brewster je odgovorio i na najave Trumpovog odvjetnika Todda Blanchea koji je najavio da će prilikom pisanja žalbe uložiti prigovor na svjedočenje Daniels. Rekao je da su imali priliku ispitati je unakrsno dok je svjedočila, prenosi Index.

Prijateljica Stormy Daniels Alana Evans, prenosi CNN, rekla je kako je današnji dan radostan dan za njih te da je dobro osjećati se pobjednički.

“Priznate smo kao vjerodostojne, i to je na neki način dirljivo jer nas toliko ljudi osuđuje zbog toga tko smo — naših prošlosti — to je nešto što nam se stalno baca u lice … to nije odraz onoga tko smo kao osobe,” rekla je Evans.

Evans je dodala da je zaista jednostavno sretna jer sve ono znači da je na kraju svega, ipak filmska zvijezda filmova za odrasle bila ta koja je istupila i postala osoba koja je tog čovjeka i cijeli svijet suočila s istinom.

