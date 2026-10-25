Prosvjednici pozivaju na nova okupljanja, Macron suočen s teškim odlukama

Sedam godina kasnije, zbog prenapregnutih javnih financija vrlo je malo prostora za ispunjavanje zahtjeva prosvjednika. Usto, Macronov mandat istječe iduće godine, a njegova centristička stranka više nema većinu potrebnu za donošenje važnih zakona. Vlada je započela pregovore sa sindikatima i predstavnicima studenata nastojeći ublažiti krizu, no vođe prosvjeda tvrde da su mjere koje je dosad predložila – nedovoljne.