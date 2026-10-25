NEZADOVOLJSTVO NE PRESTAJE
Prosvjednici pozivaju na nova okupljanja, Macron suočen s teškim odlukama
Grupe francuskih prosvjednika i sindikati u nedjelju su pozvali na daljnje demonstracije da bi održali pritisak na vladu nakon što je velika sigurnosna operacija pridonijela obuzdavanju nemira u subotu za vrijeme prosvjeda održanih diljem zemlje.
Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je u subotnjim marševima sudjelovalo 410.000 ljudi, a vlasti su rasporedile 70.000 policajaca da bi se spriječila opetovana pljačka i vandalizam u brojnim gradovima 17. listopada.
Vođe sindikata pozvale su na daljnje prosvjede sljedeću subotu i na nacionalni štrajk 5. studenog, istaknuvši da se frustracija zbog plaća, troškova života i javnih usluga proširila daleko izvan studentskog pokreta koji se prvi put mobilizirao prošli mjesec.
"Vidimo nakupljanje gnjeva i pozivamo ljude da izađu na ulice i sljedeću subotu", rekla je Murielle Guilbert, suvoditeljica ljevičarske sindikalne federacije Solidaires za BFM TV. Kazala je da se nezadovoljstvo studenata, radnika, vatrogasaca i ostalih grupa pretače u zajednički bunt.
Sindikat nastavnika SUD Education rekao je da će se pridružiti demonstracijama 31. listopada, dok je veliki sindikat CGT izvijestio da će o tomu odlučiti tijekom tjedna.
Macronov prostor za reakciju je minimalan
I pripadnici pokreta Žuti prsluci – građanska inicijativa nastala 2018. godine kao revolt protiv poreza na gorivo, pozvali su na masovna okupljanja iduću subotu, uključujući i prosvjedna sjedenja ispred gradskih vijećnica i zgrade Nacionalne skupštine.
"U ovoj zemlji vlada gnjev. On raste u školama i na sveučilištima, na kružnim tokovima, u četvrtima, na poljoprivrednim gospodarstvima i na radnim mjestima", rekla je novinarima aktivistica Azelma Sigaux.
Godine 2019. predsjednik Emmanuel Macron uspio je pronaći sredstva za smanjenje troškova goriva kao odgovor na zahtjeve Žutih prsluka.
Sedam godina kasnije, zbog prenapregnutih javnih financija vrlo je malo prostora za ispunjavanje zahtjeva prosvjednika. Usto, Macronov mandat istječe iduće godine, a njegova centristička stranka više nema većinu potrebnu za donošenje važnih zakona. Vlada je započela pregovore sa sindikatima i predstavnicima studenata nastojeći ublažiti krizu, no vođe prosvjeda tvrde da su mjere koje je dosad predložila – nedovoljne.
"Od ove vlade nismo dobili nikakav odgovor", rekla je Guilbert.
Policijski sindikati u nedjelju su objavili kako nemaju dovoljno ljudstva da dulje vrijeme održavaju visoku razinu angažiranosti snaga kakva je u subotu pomogla ograničiti nerede na tek sporadične sukobe u više gradova, uključujući Pariz i Marseille.
Ministarstvo unutarnjih poslova u nedjelju je izvijestilo da je u subotu uhićeno 1314 osoba, što je upola manje nego prošli tjedan te da je ozlijeđeno oko 50 policajaca, za razliku od više od 1000 ozlijeđenih u prošlome tjednu.
Prosvjedi su odjeknuli i izvan granica Francuske.
U subotu je belgijska policija u Bruxellesu u sukobu s protuvladinim prosvjednicima upotrijebila suzavac i papar-sprej. U Albaniji su mirni prosvjedi, započeti krajem svibnja, prerasli u nasilne nemire, a u nekoliko talijanskih gradova već drugi tjedan zaredom događaju se manji sukobi.
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