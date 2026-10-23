Coignières
Pucnjava kod Pariza: Najmanje jedna osoba ubijena, uhićen muškarac
Muškarac je uhićen u obližnjem Coignièresu nakon što je oko 10:30 otvorio vatru u Trappesu i susjednom La Verrièreu, priopćila je policija.
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Muškarac je iz vozila otvorio vatru na javnoj prometnici u Trappesu i La Verrièreu, u departmanu Yvelines, otprilike 25 do 30 kilometara jugozapadno od Pariza, piše Euronews.
Najmanje jedna osoba je ubijena, a četiri su ozlijeđene, izjavio je policijski izvor.
Osumnjičenika je policija ubrzo uhitila u Coignièresu, naveo je isti izvor. Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio oko 10:30 sati.
Policija je potvrdila da je muškarac uhićen u obližnjem Coignièresu nakon što je otvorio vatru u Trappesu i susjednom La Verrièreu. Lokalne vlasti priopćile su da još utvrđuju broj žrtava, koji bi se mogao promijeniti.
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