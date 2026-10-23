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Coignières

Pucnjava kod Pariza: Najmanje jedna osoba ubijena, uhićen muškarac

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23. lis. 2026. 12:31
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French riot police secure the area near the National Assembly amid clashes with protesters during a day of demonstrations against the cost of living and rising fuel prices in Paris as part of nationwide protests called by the "Yellow Vests" movement
REUTERS/Stephanie Lecocq

Muškarac je uhićen u obližnjem Coignièresu nakon što je oko 10:30 otvorio vatru u Trappesu i susjednom La Verrièreu, priopćila je policija.

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Muškarac je iz vozila otvorio vatru na javnoj prometnici u Trappesu i La Verrièreu, u departmanu Yvelines, otprilike 25 do 30 kilometara jugozapadno od Pariza, piše Euronews.

Najmanje jedna osoba je ubijena, a četiri su ozlijeđene, izjavio je policijski izvor.

Osumnjičenika je policija ubrzo uhitila u Coignièresu, naveo je isti izvor. Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio oko 10:30 sati.

Policija je potvrdila da je muškarac uhićen u obližnjem Coignièresu nakon što je otvorio vatru u Trappesu i susjednom La Verrièreu. Lokalne vlasti priopćile su da još utvrđuju broj žrtava, koji bi se mogao promijeniti.

Teme
nasilje pucnjava uhićenje yvelines žrtve

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