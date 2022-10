Rusi gađaju infrastrukturu, kakve to posljedice može imati na civile?

Rusija je pojačala raketne napade na Ukrajinu nakon što je okrivila Kijev za eksploziju na Krimskom mostu, a u posljednjem valu napada projektili su pogodili više hidroelektrana i brana te drugih ključnih dijelova infrastrukture. U ponedjeljak je Kijevom i još najmanje deset okolnih gradova odjekivao niz eksplozija.

Ukrajinska protuzračna obrana objavila je da su srušili 44 od 50 neprijateljskih raketa. Video snimke sugeriraju da je nekoliko projektila oboreno nedaleko od Kijeva, nešto iza osam sati ujutro u ponedjeljak. Sirene za uzbunu oglasile su se u cijeloj zemlji, a građani su potražili skloništa.

VEZANE VIJESTI Norveška podigla razinu pripravnosti vojske zbog rata u Ukrajini Krhotine ruskog projektila pale u moldavsko selo

Međutim, dio raketa je probio ukrajinsku obrambenu liniju. Guverner kijevskog okruga Oleksij Kuleba rekao je da je u tijeku “masivno raketiranje regije” koje je oštetilo električnu i energetsku infrastrukturu. Građanima je poručio da mogu očekivati povremene nestanke struje, “Trenutno imamo jednu žrtvu, ali još potvrđujemo informacije”, dodao je.

Rakete su ispaljene s ruskih bombardera Tu-90 i T-60 koji su letjeli sjeverno od Kaspijskog jezera i regije Rostov. Pogodili su mete u regijama Kijev, Zaporižje i Harkiv, ali i područja oko Mikolajiva, Lavova, Žitomira, Kirovogradske oblasti i Černivcija.

Ukrajinski ministar energetike Herman Haluščenko u objavi na Facebooku opisao je napade izvedene u ponedjeljak ujutro kao barbarske i dodao: “Rakete su pogodile trafostanice, hidroenergetske sustave i postrojenja za grijanje. Molim sve Ukrajince na tim područjima, koji nisu pogođeni raketiranjem, da korištenje struje svedu na najmanju moguću mjeru. Smanjivanje opterećenja na električnoj mreži pomoći će našim energetskim kompanijama da obnove sustav opskrbe energije u tim oblastima koje su trenutno bez struje.”

Specijalizirani mediji izvijestili su da su ciljane tri hidroelektrane, jedna u četvrti Dnjeprovski u Zaporižju i jedna u Kremenčuku, obje na rijeci Dnjepar, kao i onu na rijeci Dnjester nedaleko od granice s Moldavijom, piše Guardian.

Video snimka prikazuje dim iz ili nedaleko od hidroelektrane u Kremenčuku, u centralnoj Ukrajini. Gradonačelnik tog grada Vitalij Malecki prijavio je eksplozije u gradu, ali bez detalja lokacija.

Ciljanje hidroelektrana i povezanih objekata označava rusku eskalaciju s potencijalno značajnim posljedicama za civile i okoliš. Rusija je ranije ciljala elektrane na fosilna goriva, elektroenergetska postrojenja i energetsku mrežu, no ukrajinske su se vlasti nadale da će zbog širih posljedica poštedjeti hidroelektrane.

Savjetnici ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog rekli su da napadi pokazuju da zapadne zemlje trebaju pružiti dodatna sredstva protuzračne obrane. Projektili su uspješno oboreni iznad Vinice i Hmeljničke oblasti, no i tu je nastala šteta. Snimke prikazuju jedan projektil oboren nedaleko od Kijeva.

Footage of shooting down one of the missiles in the skies of Kyiv Oblast. 📹 https://t.co/XiPxGGhH8u pic.twitter.com/0vI1gLdrlT

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je pogođena ključna infrastruktura u gradu. Oko 350… ljudi ostalo je bez struje. “U dijelovima grada nema ni opskrbe vodom. Sve službe su na terenu”, rekao je.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je da se Rusija bori protiv civila jer ne postiže uspjehe na ratištu. Naglasio je da je pogrešno napade Kremlja opisivati kao odgovor: “Rusija ovo radi jer još uvijek imaju oružje i volju ubiti Ukrajince.”

Another batch of Russian missiles hits Ukraine’s critical infrastructure. Instead of fighting on the battlefield, Russia fights civilians. Don’t justify these attacks by calling them a ‘response’. Russia does this because it still has the missiles and the will to kill Ukrainians.