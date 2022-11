Rusi se potpuno povukli, usred Hersona vijori se ukrajinska zastava

Ukrajinski vojnici su, prema informacijama ukrajinskih i svjetskih medija, stigli u Herson. Ova vijest dolazi nakon informacije ruske strane da se posve povukla na istočnu stranu Dnjepra. Podsjetimo, rusko ministarstvo obrane objavilo je da su se sve ruske trupe povukle iz Hersona na istočnu obalu rijeke Dnjepar, izvijestila je ruska državna agencija TASS.

Rusko ministarstvo tvrdi da su se svi vojnici i sva vojna oprema prebačeni preko rijeke. Povlačenje je završeno u pet ujutro po moskovskom vremenu.

VEZANA VIJEST Misterij zvan Herson: Rusi i Ukrajinci se otimaju za ovaj grad, tri su razloga

Ruskom ministarstvo objavilo je da niti jedan vojnik i niti jedan komad opreme nije ostavljen na zapadnoj obali Dnjepra, na kojoj se nalazi Herson. Prilikom povlačenja, dodaje se, također nije bilo gubitaka vojnika ni opreme.

Rusija je povlačenje vojnih snaga naredila u srijedu nakon što je pokušaje da se zadrže pozicije i opskrbe vojnici nazvala uzaludnim zbog ukrajinske ofenzive.

Na društvenim je mrežama objavljena fotografija ukrajinske zastave koja je razvijena u tom gradu.

Iz više izvora pojavila se vijest da su ruske snage prilikom bježanja iz Hersona bombardirali most Antonovski prijeko rijeke Dnjepar na jugu Ukrajine. Neke fotografije i izvješća navode kako je most u potpunosti uništen.

Two spans were blown up by Russia on the Antonivskyi bridge. pic.twitter.com/A1k69GjQsX