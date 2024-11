Stručnjak za nuklearnu energiju: Rusija je napravila jednu potpuno idiotsku pogrešku

Podijeli :

Stručnjak za nuklearnu sigurnost Tonči Tadić se za HRT osvrnuo na promjenu ruske nuklearne doktrine koja ublažava uvjete za nuklearnu odmazdu.

Tonči Tadić ustvrdio je kako su, unatoč promjeni nuklearne doktrine, prijetnje Vladimira Putina prazne. Podsjetio je da je Ukrajina i prije dopuštenja za korištenje ATACMS-a, gađala Rusiju američkim raketama manjeg dometa te nije uslijedio nuklearni odgovor.

Nuklearni rulet

“Ne počinje nuklearni rulet, jer mi ovaj ovaj nuklearni rulet Putina gledamo već dvije i pol godine. Po čemu se ova prijetnja razlikuje od prve Putinove prijetnje koju je uputio Zapadu prije dvije godine na samu najavu da će Ukrajini sa zapada doći oružje“, rekao je na HRT-u.

“Bilo da se radi streljivu, topništvu, tenkovima, helikopterima, avionima, HIMARS-ima, Patriotima, uvijek je bila priča “sada stvarno počinjemo nuklearni rat”.

Izredalo se 40 nuklearnih prijetnji. Meni je pomalo više dosta tog ruskog nuklearnog terorizma, posebno zato što to dolazi od stalne članice Vijeća sigurnosti koja bi trebala vrištati na svaki takav pokušaj”, kazao je.

“Prethodne prijetnje su bile blef”

Apsurd je, kako kaže, “da smo sada pred dvije mogućnosti”.

“Putin je promijenio dekretom rusku nuklearnu doktrinu, da sada može koristiti nuklearno oružje u ovom sukobu, što znači da je prethodnih 40 prijetnji bio blef. Druga varijanta je da je to mogao i dosad raditi, ali onda je ovo samo obični bizantski teatar”, rekao je.

Tadić je ustvrdio kako već dvije godine slušamo zamjenu teza o tome kako se Ukrajina treba predati, a sve zbog straha da se Rusija ne isprovocira.

“Već dvije godine slušamo tu zamjenu teza. Ako Ukrajina ne kapitulira, gađat će vas nuklearnim oružjem. Zna se tko je agresor u ovom sukobu. Ukrajina može ATACMS-ima tući “nove” dijelove Rusije koji su po ruskom ustavu od rujna 2022. službeno dijelovi Rusije i to ne izaziva Treći svjetski rat, a ako ih upotrijebi unutar same Rusije, u granicama prije 2022. godine onda to izaziva nuklearni rat”, kazao je.

Podsjetio je kako je Ukrajina već dobila dopuštenje za korištenje američkih raketa GMLRS dometa 80 kilometara koje se, kao i ATACMS, mogu ispaljivati s HIMARS-a.

Novom nuklearnom doktrinom upozorava SAD

Govoreći o nastavku prijetnji koje dolaze iz Kremlja i ruskih medija zaključio je da je to predstava za domaću javnost.

“Ovo sve skupa je predstava za javnost kojom Putin pokušava umiriti domaće ljude jer su napravili jednu potpuno idiotsku pogrešku. Njihova temeljna pogreška u ovom ratu je da će Rusija svim snagama moći lupati po Ukrajini, a da Ukrajina neće ničim uzvratiti”, rekao je.

“Taj strateški propust je doveo Rusiju u slijepu ulicu”, kazao je.

