Ruska okupacija u Hersonu: “To nisu tragovi disciplinirane vojske”

Izvor: STRINGER / AFP

Postoje trenuci u kojima se ovaj rat čini potpuno bezumnim. Promatranje vidljive traume kroz koju prolaze žitelji sela Kreščenivka jedan je takav trenutak.

“Ti Rusi su govorili da su osloboditelji, a onda su nas počeli pljačkati,” kaže Fedir, očiju ispunjenih suzama. Uzeli su mu auto, namještaj, čak i madrace, kaže. Gotovo svaka kuća u ulici oštećena je.

Ovaj 69-godišnjak živi u južnom dijelu regije Herson, koju su Ukrajinci oslobodili ranije ovog mjeseca. “Glava me boli od silnog granatiranja. Gotovo smo umrli od gladi u prvih par mjeseci,” govori Fedir.

Struje i vode još uvijek nema, a lokalni stanovnici za hranu se oslanjaju na volontere. BBC-jev James Waterhouse posjetio je ovo područje.

“Desno od nas,” izvještava Waterhouse, “mogli smo vidjeti hrpe iskopane zemlje, kilometrima, pored ceste. Radi se o ukrajinskoj obrambenoj mjeri kojima se Ruse željelo natjerati da putuju samo jednom rutom.”

Lubenica kao simbol regije

Ipak, Rusi nikad nisu ni došli do ovog mjesta, kaže on. Tridesetak kilometara dalje vidi se hrđavi kip lubenice – simbola regije jer se lubenica ovdje uzgaja – ujedno i najdalja točka do koje su Rusi stigli.

Polja su prepuna ruskih projektila koji nisu eksplodirali zbog premekane zemlje.

Sela su u ovom dijelu uglavnom uništena, kako tijekom okupacije, tako i tijekom nedavnog oslobađanja. Usprkos jezivoj tišini i vidljivom uništenju, sve nije mirno.

Ukrajinska vozila prolaze popravke pored ceste. Nosači trupa i tenkovi povremeno protutnjaju iz smjera grada Hersona.

Vojna aktivnost je značajna. Linija logističke opskrbe čini žilu kucavicu prema ukrajinskoj protuofenzivi. Ona također vraća život u sela kroz koja prolazi.

Protuofenziva

“Mnogo ljudi daleko od fronte slavi,” kaže za BBC jedan vojnik koji ne otkriva svoje ime.

Ipak, svi su još uvijek malo nervozni oko odlaska na frontu, nastavlja. “Srce vam lupa. Ali prijavili smo se za ovo. Položili smo zakletvu.”

“Jednom kada započne pucanje, triput duboko udahnete, par puta opsujete i idete dalje,” govori.

Ovaj vojnik mobiliziran je u ožujku – on nije profesionalni vojnik. Njegova zemlja trenutno je u naletu, ali on kaže da Ukrajina Rusiju može potpuno izbaciti iz zemlje samo uz kontinuiranu podršku Zapada.

“Problem je u tome što su sela potpuno sravnjena sa zemljom. Nemate se kamo sakriti. Ako nemamo dominaciju u zraku, bit će teško. Ponestaje nam aviona, tri ili četiri srušena su prošli tjedan,” kaže on.

Što su okupatori ostavili za sobom?

“Sve to s vojskom je zabavno dok ne prestane biti zabavno. Već me bole leđa jer teglim svu silnu opremu!” žali se.

Iako su okupatori istjerani odavde, mnogo se o njima može saznati po onome što su ostavili za sobom.

Jednu školu koristili su kao bazu. Posvuda su razbacane njihove stvari, streljivo i smeće. Ovo nisu tragovi disciplinirane vojske; ovo je dokaz da su se borili u užasnim uvjetima i ubrzano napustili područje.

Niže niz ulicu reporter sreće Alyonu, u vrtiću koji je nekada vodila. Živjela je pod okupacijom dva mjeseca prije nego je morala pobjeći.

Rusi su ju stavili na “crnu listu”, navodno jer je seljanima donosila hranu i pomagala im u evakuaciji.

“Iza njih je ostao kaos. Kaos i bol,” kaže Alyona. “Kada sam došla ovamo prvi put nakon oslobođenja, samo sam stajala ovdje i plakala. Teško je.”

Kada je prvi put vidjela ruskog vojnika, prisjeća se Alyona, on ju je pitao: “Tko ti je dopustio da tako dobro živiš?” Njena drvena kuća ostala je gotovo potpuno prazna nakon što su Rusi sve odnijeli.

Gdje se fokusiraju borbe?

Borbe se fokusiraju oko grada Hersona. Gotovo konstantno se čuje grmljavina artiljerije udaljena oko 16 kilometara.

Ruska kontrola nad Hersonom slabi, zbog čega rastu strahovi da bi se Rusija mogla pozvati na politiku “spaljene zemlje.”

Političari koje je postavila Moskva nedavno su počeli “evakuirati” ljude. Ukrajina optužuje ruske trupe da pripremaju dignuti u zrak obližnju branu. Rusija ovo negira, ali kad bi se to dogodilo, vlasti u Kijevu upozoravaju da bi čak 80 sela bilo poplavljeno.

Oni vjeruju da se tu radi o pristupu “ako mi ne možemo ovo imati, nitko neće.”

Za Ukrajinu, oslobađanje ovog područja komplicirano je i žestoko osporavano. Čak i ako se postigne, olakšanje neće stići odmah.

Ipak, kako kaže ukrajinski vojnik, “kakvog izbora imamo?”

