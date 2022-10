Podijeli:







Ilustracija

Boris Bondarev, koji je zbog rata napustio stalnu rusku misiju pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, rekao je za Sky News da je Putinova "sreća prošla".

“Vladimir Putin bi žrtvovao 20 milijuna ruskih vojnika kako bi dobio rat s Ukrajinom i osigurao svoj politički opstanak”, rekao je bivši ruski diplomat u egzilu.

“Mislim da je njegovih 20 godina na vlasti bilo vrlo sretno za njega. On nije pametan, samo ima sreće. Sada mislim da je njegovoj sreći kraj”, dodao je.

“Nakon što izgubi rat, morat će objasniti svojim elitama i svom stanovništvu zašto je to tako i mogao bi naići na probleme. I nakon toga može doći do toga da će ga oporba pokušati smijeniti ili će on pokušati provesti čistku kako bi pronašao ljude koje će okriviti za neuspjehe. Bit će to razdoblje unutarnjih previranja”, dodaje.

“Ne biste trebali sumnjati u to, on je spreman žrtvovati 10 ili 20 milijuna Rusa samo da dobije ovaj rat, samo da pobije sve Ukrajince jer to je stvar principa. To je za njega pitanje političkog preživljavanja. Morate shvatiti da će, ako izgubi rat, to za njega biti kraj”, rekao je Bondarev, prenosi Index.

Priznao je da “nije vjerovao da će Putin zaista krenuti u rat”. A onda se to dogodilo.

“Zapad mora biti dosljedan da ukloni Putina jer dok su on i njegov režim na vlasti u Rusiji, prijetnja nuklearnog rata ostaje”, kaže. Bondarev je sugerirao da bi NATO trebao razmotriti uključivanje u sukob, budući da “Putin misli da već vodi Treći svjetski rat”.

“Ukrajinci trebaju ofenzivno oružje, više projektila dugog dometa, zrakoplove. Zato mislim da NATO mora udvostručiti napore i pomoći”, kaže.

