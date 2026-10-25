Oglas

POTPREDSJEDNIK VLADE

Salvini kritizirao pomoć Ukrajini nakon reizbora za čelnika Lige

author
Hina
|
25. lis. 2026. 19:43
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Matteo Salvini
Miguel MEDINA / AFP

Potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini obećao je da će se usprotiviti daljnjoj financijskoj i vojnoj pomoći Ukrajini nakon što je osigurao svoj reizbor na čelnoj poziciji desničarske populističke stranke Liga.

Oglas

Obraćajući se na stranačkom kongresu u nedjelju, Salvini je rekao da će mu reizbor dati mandat da unutar vlade ospori talijansku potporu Ukrajini.

"Ne možemo nastaviti slati novac i oružje Ukrajini", rekao je Salvini, obećavši da će stav Lige zastupati u vladinim raspravama.

Delegati su njegove izjave pozdravili pljeskom, prije nego što su ga ponovno izabrali kao stranačkog čelnika s 465 glasova, protiv njegova glavnog izazivača Massima Garavaglija.

Salvini je dao ostavku na mjesto čelnika Lige prije gotovo dva tjedna uslijed unutrašnjih nesuglasica o političkom smjeru stranke i rastućoj konkurenciji krajnje desnice.

Stranka se suočava s izazovom Nacionalne budućnosti, nove stranke koju je osnovao bivši general Roberto Vannacci, koja je pretekla Ligu u anketama javnog mnijenja.

Salvini se suočava s pritiskom da spriječi glasače od prelaska konkurentskoj stranci.

Pod premijerkom Giorgiom Meloni i njezinom trostranačkom desničarskom koalicijom koja vlada zemljom u posljednje četiri godine, Italija je među pouzdanim podupirateljima Ukrajine unutar Europske unije i NATO saveza.

Salvini, čija je Liga manji koalicijski partner, zauzela je više proruski stav, zbog čega se razilazi s Meloni u pogledu potpore Kijevu, ističe agencija dpa.

Teme
giorgia meloni italija matteo salvini ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ