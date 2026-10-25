Salvini kritizirao pomoć Ukrajini nakon reizbora za čelnika Lige

Miguel MEDINA / AFP

Potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini obećao je da će se usprotiviti daljnjoj financijskoj i vojnoj pomoći Ukrajini nakon što je osigurao svoj reizbor na čelnoj poziciji desničarske populističke stranke Liga.

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Obraćajući se na stranačkom kongresu u nedjelju, Salvini je rekao da će mu reizbor dati mandat da unutar vlade ospori talijansku potporu Ukrajini.

"Ne možemo nastaviti slati novac i oružje Ukrajini", rekao je Salvini, obećavši da će stav Lige zastupati u vladinim raspravama.

Delegati su njegove izjave pozdravili pljeskom, prije nego što su ga ponovno izabrali kao stranačkog čelnika s 465 glasova, protiv njegova glavnog izazivača Massima Garavaglija.

Salvini je dao ostavku na mjesto čelnika Lige prije gotovo dva tjedna uslijed unutrašnjih nesuglasica o političkom smjeru stranke i rastućoj konkurenciji krajnje desnice.

Stranka se suočava s izazovom Nacionalne budućnosti, nove stranke koju je osnovao bivši general Roberto Vannacci, koja je pretekla Ligu u anketama javnog mnijenja.

Salvini se suočava s pritiskom da spriječi glasače od prelaska konkurentskoj stranci.

Pod premijerkom Giorgiom Meloni i njezinom trostranačkom desničarskom koalicijom koja vlada zemljom u posljednje četiri godine, Italija je među pouzdanim podupirateljima Ukrajine unutar Europske unije i NATO saveza.

Salvini, čija je Liga manji koalicijski partner, zauzela je više proruski stav, zbog čega se razilazi s Meloni u pogledu potpore Kijevu, ističe agencija dpa.