Šest država sljednica Jugoslavije potpisalo povijesni sporazum o obnovi muzeja u Auschwitzu

Podijeli :

Bruno Coelho / imageBROKER / Profimedia

Uoči Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Slovenija potpisale su u sjedištu UNESCO-a u Parizu povijesni sporazum o obnovi Bloka 17 Državnog muzeja Auschwitz-Birkenau te zajedničkom stalnom postavu o holokaustu u bivšoj Jugoslaviji.

Blok 17 bivšeg logora Auschwitz I (prvi dio logora koji je činio administrativni centar) izgradili su 1941. zatvorenici za smještaj sve većeg broja zatočenika njemačkog nacističkog koncentracijskog logora. Kako su se ubijanja ubrzavala, mračni zidovi logora postali su spomenik mučenja i očaja.

Većina od 20.000 ljudi deportiranih iz Jugoslavije prošla je kroz Blok 17. Nakon što su u Muzeju Auschwitz-Birkenau postavljene nacionalne izložbe, Blok 17 postao je dom jugoslavenskog paviljona 1963. Međutim, nakon raspada Jugoslavije, ovaj je paviljon zatvoren i bio je prazan do 2009.

Četrnaest godina pregovora i zajedničkog rada

Od 2010. godine UNESCO pruža diplomatsku, financijsku i tehničku potporu državama sljednicama Jugoslavije za ponovno uspostavljanje zajedničkog stalnog postava. Osnovan je međunarodni upravni odbor s nizom stručnjaka, a pod koordinacijom UNESCO-a.

Priča Malvine Herman: Ustašama “donirala” 73 slike i odmah izbačena iz vile

Od 2012. do 2019. UNESCO je omogućio niz sastanaka tijekom kojih se pregovaralo o suradnji između šest zemalja. Ugovor koji je proizašao obuhvaća obnovu Bloka 17 i stvaranje novog stalnog postava koji će biti strukturiran oko četiri teme – vrijeme i prostor; žrtve; počinitelji i suradnici; borci otpora; i to s fokusom na one koji su deportirani u Auschwitz kao rezultat nacističke politike progona tijekom Drugog svjetskog rata u bivšoj Jugoslaviji.

Izložbu će osmisliti slavni dizajner i arhitekt Daniel Libeskind, a podupiru je Austrija i Herman Family Trust.

Jedan prostor, šest narativa

Potpisivanju Sporazuma o financiranju ponovne uspostave izložbe združenog stalnog postava u Bloku 17 nazočili su ministri kulture šest država sudionica ili njihovi predstavnici, te glavna direktorica UNESCO-a Audrey Azoulay koja je, na zahtjev država, pristala djelovati kao depozitar sporazuma.

“Izložba šest država sljednica doista je jedinstven kreativni i komemorativni pothvat – jedan izložbeni prostor, šest suvlasnika i sukreatora idejnog rješenja, šest narativa – a opet svi pričaju istu tragičnu priču, svi slušaju svjedočanstva preživjelih i svjedoka, svi komemoriraju žrtve na jednako uvjerljiv način”, istaknula je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek prilikom potpisivanja Sporazuma.

“Danas su četrnaestogodišnji diplomatski pregovori konačno urodili plodom. Ovaj povijesni sporazum ispunjava prazninu, nedostatak sjećanja na samom mjestu gdje su se ovi užasi odvijali. To pokazuje našu zajedničku predanost učenju iz prošlosti i liječenju rana povijesti, koja nadilazi granice i generacije. UNESCO, UN-ova organizacija odgovorna za podučavanje holokausta i genocida, s ponosom postaje depozitar ovog sporazuma, kao čuvar istine, protiv erozije povijesne stvarnosti”, istaknula je Audrey Azoulay.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dežulović poručio Dobroniću: Ako ovako prolaze moćne žene… Analiza Instituta za rat: U ovom scenariju NATO se ne bi mogao obraniti od Rusije