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IZGUBIO OD LULE

Sin kontroverznog bivšeg brazilskog predsjednika pobjegao u SAD nakon poraza na izborima?

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Hina
|
27. lis. 2026. 20:16
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reuters
Adriano Machado/REUTERS

Brazilski senator Flavio Bolsonaro napustio je zemlju i otputovao u Sjedinjene Države nakon što je izgubio na nedjeljnim predsjedničkim izborima, odbivši nalog Vrhovnog suda o predaji putovnica, rekla su dva izvora.

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Američko veleposlanstvo u Brazilu nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar. Bolsonarov odvjetnik također je odbio komentirati.

Bolsonaro je na nedjeljnim predsjedničkim izborima izgubio od ljevičarskog aktualnog predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve.

Sud mu poništio putne dokumente

Vrhovni sud mu je naložio da u 24 sata preda putovnice u sklopu istrage o pranju novca, u kojoj poriče krivnju. Taj je rok istekao, što je dovelo do poništavanja njegovih dokumenata.

Visoki dužnosnik brazilske savezne policije rekao je da Bolsonaro nije napustio zemlju ni preko jedne regularne migracijske točke.

Ni Flavio ni njegov otac nisu odmah priznali poraz

Njegov otac, bivši predsjednik Jair Bolsonaro, također je otišao u Sjedinjene Države nakon što je odbio priznati poraz od Lule 2022. godine. Jair je kasnije osuđen na 27 godina zatvora zbog planiranja državnog udara.

Flavio još nije službeno priznao poraz, rekavši da će tražiti poništenje rezultata zbog navodnih nepravilnosti, ali njegova Liberalna stranka priznala je Lulinu pobjedu.

Desničarski influencer Paulo Figueiredo, koji služi kao svojevrsni neslužbeni glasnogovornik obitelji Bolsonaro, odbio je odgovoriti na pitanja o boravištu Flavija Bolsonara.

Teme
brazil brazilski izbori flavio bolsonaro jair bolsonaro

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