Povijesna pobjeda u Brazilu: Lula osvojio četvrti mandat, Trump ostao bez važnog saveznika

U pojedinim trenucima činilo se da su Luline šanse za ponovni izbor male, budući da su birači izgubili povjerenje u njega i njegovu Radničku stranku nakon godina korupcijskih skandala i rasta cijena. Istovremeno, zbog dubokih društvenih promjena, ovaj bivši metalski radnik i sindikalni vođa djelovao je kao osoba koja više nije u doticaju sa suvremenim gospodarstvom, sve više oslonjenim na digitalne platforme i rastući broj radnika izvan formalnog sustava zapošljavanja.