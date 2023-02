Američki predsjednik Joe Biden nenajavljeno je danas stigao u glavni grad Ukrajine Kijev. Susreo se s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim te njegovom suprugom Olenom Zelenskom u predsjedničkoj rezidenciji u glavnom gradu Ukrajine.

Biden je tijekom iznenadnog posjeta Kijevu najavio novi paket pomoći Ukrajini vrijedan pola milijarde dolara. Obraćajući se novinarima zajedno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, najavio je da će u paketu biti vojna oprema – artiljerijsko streljivo, haubice i ručne protutenkovske rakete tipa Javelin.

Biden je u obraćanju govorio o otpornosti ukrajinske vojske u trenucima kad rat ulazi u drugu godinu: “Godinu dana kasnije, Kijev je i dalje tu. Ukrajina je i dalje tu. Demokracija je i dalje tu.”

“Kijev je zauzeo posebno mjesto u mom srcu. Ovdje sam bio šest puta. Znao sam da ću se vratiti, ali iako smo Barack i ja izašli iz ureda, htio sam obaviti još jedan posjet prije nego što novi predsjednik stupi na dužnost u Kijevu. Iskazali ste mi veliku čast u Kijevu. Sastao sam se s predstavnicima vojske, obavještajne i diplomatske zajednice – svi su pomogli svojoj zemlji.

Svi su se digli u obranu svoje zemlje kako bi učinili bilo što. Činili su nevjerojatna djela i to cijeli svijet vidi. Ovo je najveći kopneni rat u Europi u 75 godina i uspjeli ste se oduprijeti iako to nitko nije očekivao. Uvjereni smo da ćete nastaviti pobjeđivati “, rekao je među ostalim.

“Kad je Putin prije gotovo godinu dana pokrenuo invaziju, mislio je da je Ukrajina slaba te da je Zapad podijeljen. Mislio je da će izdržati dulje od nas. Teško je pogriješio”, dodao je Biden u obraćanju javnosti.

“Žalimo zbog obitelji koji su izgubili najmilije. Ruski cilj je bio izbrisati Ukrajinu s karte, a Putinov osvajački rat postigao je neuspjeh. Ruska vojska izgubila je polovicu osvojenog tetritorija. To nisu vojnici nego ljudi koji bježe iz same Rusije jer u toj zemlji ne vide budućnost. Rusko gospodarstvo je u teškoj situaciji.

Putin je računao na to da nećemo biti ujedinjeni kao NATO, da nećemo moći obraniti Ukrajinu, mislio je da nas može nadživjeti, da može izdržati dulje.

Godina dana kasnije imamo dokaze, stojimo zajedno, ujedinjeni. Gospodine predsjedniče, nadam se da ću vam moći uzvratiti posjetom u Washingtonu. Rekli ste nam da nemate straha. Vi i svi Ukrajinci podsjećaju svijet svakodnevno što znači hrabrost. Podsjećate nas da je sloboda neprocjenjiva”, istaknuo je Biden.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako su današnji prezgovori s američkim kolegom bili “ključni” i “plodonosni”. “Nadamo se da će ova godina postati godina pobjede”, rekao je Zelenski dodavši kako će nastaviti raditi sve što je moguće da “demokratski svijet pobijedi u ovoj povijesnoj borbi”.

Biden u Poljskoj uoči obljetnice invazije Rusije na Ukrajinu

“Ukrajina se suočava s vrlo teškim periodom”, rekao je Zelenski dodavši da će uz pomoć SAD-a i ostatka svijeta postići “povijesna ostvarenja”. “Današnji pregovori biili su važni, vrlo plodonosni i ključni. Definitivno će se osjetiti na bojišnici”, dodao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik rekao je da je s Bidenom razgovarao i o slanju dalekometnog oružja, baš kao i drugog oružja koje Ukrajina još nije dobila. “Važni su i obnova i inzistiranje na pravdi. Agresor mora preuzeti odgovornost za agresiju i nadoknaditi štetu”, rekao je Zelenski pa još jednom zahvalio SAD-u na podršci.

Julian Röpcke, novinar Bilda, na Twitteru je objavio snimku uz koju je napisao: “Biden u Kijevu. Grad koji je trebao biti pod ruskom kontrolom 360 dana. Kakva snažna poruka diktatoru Putinu.”

