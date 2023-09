“Sotonin sin” spreman: Rusi moćne rakete stavili u borbenu pripravnost

Podijeli :

Screenshot

Rusija je uvela u redovni sastav svojih oružanih snaga novi interkontinentalni balistički projektil Sarmat, rekao je u petak Jurij Borisov, čelnik ruske svemirske agencije Roskosmos.

Sustav Sarmat, kojemu je nadimak i Sotonin sin, može biti naoružan nuklearnim bojevim glavama. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u lipnju da će ta raketa uskoro biti spremna za raspoređivanje.

Smještena u podzemnim silosima, raketa može nositi do 15 nuklearnih bojevih glava, po ruskim dužnosnicima. No američki vojni dužnosnici procjenjuju da ih može nositi do 10.

Težak 208 tona, projektil ima domet 18.000 kilometara.

Sarmat će zamijeniti starije interkontinentalne balističke projektile iz 1980-ih.

Ruske oružane snage testirale su ga u travnju 2022. u regiji Pljeseck, oko 800 kilometara sjeverno od Moskve. Testni projektili pogodili su mete na Kamčatki.

