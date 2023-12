Stier: Jasna je Orbanova strategija, ali jedna zemlja ne može zaustaviti imperativ EU-a

Podijeli :

N1

Bivši ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier gostovao je u Newsroomu. Komentirao je odluku mađarskog premijera Viktora Orbana o vetu na paket pomoći Europske unije Ukrajini vrijedan 50 milijardi eura.

Na samitu u Bruxellesu u četvrtak, čelnici Europske unije odbacili su prigovore Orbana, nakon čega je on napustio prostoriju. Došlo je do povijesnog koraka pristanka na početak pristupnih pregovora sa zemljom u ratu.

Postavlja se pitanje ima li tu išta sporno.

Orban blokirao 50 milijardi eura pomoći Ukrajini

“Nema ništa sporno, to je u skladu s pravilima. Rekli bismo – konstruktivna suzdržanost”, kazao je Stier dodajući: “U svakom slučaju, dogovor je postignut i jednoglasno se donijela odluka. Kada je bila rasprava o tome mora li se promijeniti Lisabonski ugovor i moramo li ići u kvalificirane većine kada se odlučuje o vanjskoj politici, jedan od argumenata Hrvatske je bio da možda ne koristimo dovoljno postojećih mehanizama. Ovo je jedan od njih.”

Važan trenutak za Europsku uniju

Stier je mišljenja da je ovo važan trenutak za Europsku uniju jer je pokazano da se u teškim okolnostima, u kojima jedna članica najavljuje veto na odluku o proširenju i otvaranju pregovora s Ukrajinom i Moldavijom, ipak pronašlo rješenje.

“I za ovih 50 milijardi eura koje bi trebale ući u višegodišnji financijski okvir Europske unije, bit će jedno izvanredno zasjedanje Europskog vijeća u siječnju i tu sam optimist i mislim da su signali takvi da će se pronaći rješenje”, kazao je dodajući: “Europska unija je pokazala da može donijeti odluke i biti učinkovita.”

“Jedna zemlja ne može zaustaviti imperativ EU-a – zaustavljanje ruske agresije…”

Na pitanje ucjenjuje li Viktor Orban Europsku uniju, odgovara: “Jasno je koja je bila njegova strategija. Nemojte misliti da je on tu ispao veliki pobjednik. Situacija Mađarske je i dalje komplicirana. Dugo godina je imala suficit u platnoj bilanci zato što je trgovala i s ruskim energentima koje je imala po povlaštenoj cijeni, a kasnije je mogla plasirati po europskom tržištu. To je sa sankcijama Rusiji ukinuto i tu je Mađarska izgubila jako puno novca. Ta situacija opet sužava manevarski prostor Viktoru Orbanu. Ovdje je ipak Europska unija pokazala da ne može jedna zemlja zaustaviti ono što je imperativ Europske unije, a to je zaustavljanje ruske agresije.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok