Stručnjak s BBC-ja za N1: Ovo su bili čudni izbori za Veliku Britaniju. A povijesni…

Viši savjetnik za strategiju BBC-ja Tin Radovani, u Dnevniku s Domagojem Novokmetom komentirao je završene izbore u Velikoj Britaniji.

Sunak odstupa s mjesta premijera, Starmer: Moramo proći veće resetiranje

Pobijedili su laburisti i tako prekinuli 14 godina vlasti konzervativaca, ali i njihovih pet premijera. Novi bi trebao biti Keir Starmer, 61-godišnjak nazvan po osnivaču laburista Keiru Hardieju. Dakle, kao da je od rođenja predodređen za tu ulogu. I s obzirom na brojne probleme u Velikoj Britaniji, radi li se o iznenađenju?

“Nije bilo iznenađenja. Sve agencije koje su se bavile ispitivanjem javnog mnijenja pogodile su unutar pet do deset mjesta ove izbore. Iznenađenja su bila na marginama, u pojedinim mjestima. Zapravo, najveće mjesto pripalo je liberalima, osvojili su 71 mjesto, što im nitko nije predviđao”, rekao je Radovani pa komentirao škotske nacionaliste, koji su potopljeni:

“Ni to nije neko iznenađenje, Škotska neovisna stranka je u teškom periodu i promijenila je čelnika samo dva tjedna prije izbora. Istovremeno, laburisti su inteligentno počeli voditi kampanju u Škotskoj.”

Naglasio je da su laburisti općenito promijenili strategiju i pridobili glasove koji nisu stizali kroz proteklih 14 godina.

“Bili su ovo čudni izbori, povijesni. Laburistima je to drugi najbolji rezultat u povijesti, konzervativci nikad nisu prošli gore… Ali, na ulici se to nije moglo osjetiti. I, to je zapravo preslika slabog odaziva na izbore. Starmera čekaju veliki napori kako bi tu rezigniranost pobijedio, a ona je proizašla iz silnog nezadovoljstva situacijom.”

Može li Starmer ispuniti očekivanja, je li dorastao zadatku?

Nadmoćna pobjeda laburista u Britaniji

“Prije svega, on je advokat za ljudska prava, dobar dio ranog vijeka proveo je kao javni tužitelj i ima neupitne intelektualne sposobnosti. Vidjelo se to na sučeljavanjima uoči izbora. Neopterećen je dogmama, želi postići rezultate. Proveo je beskrupuloznu čistku stranke i postavio ljude kojima vjeruje, koji su sposobni, što znači da je organizacijski vrlo sposoban i zna kako doći do pobjede.”

Pohvalio je Starmera kao osobu koja je napravila povijesnu strategiju za izbore.

“Radi se o mašineriji koju su laburisti uspješno postavili i vodili kroz posljednje dvije godine.”

A što s konzervativcima?

“Očito će morati postojati nekakav balans ili duboko promišljanje kamo će otići. Ako se približe centru, a ne Nigelu Farageu, to bi mogao biti put kojim bi trebali ići. Možda bi se trebali fokusirati na regije gdje imaju jaku potporu umjesto onda gdje je ona srednja ili slabija. Tako mogu više postići”, zaključio je Tin Radovani.

