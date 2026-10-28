Putnici koji su se nalazili u vlakovima koji su sudjelovali u nesreći ispričali su španjolskim medijima što su doživjeli.

Eduarda, putnica vlaka tvrtke Iryo, izjavila je za radio Cadena SER da je osjetila "iznimno snažan" udarac koji ju je odbacio prema naprijed, pri čemu je ozlijeđeno nekoliko putnika u njezinu vagonu.

Ispričala je kako je isprva pomislila da je vlak naglo zakočio te da je ozbiljnost nesreće shvatila tek kada je ugledala ozlijeđene putnike i kada im je naređeno da se evakuiraju, javlja Reuters.

Nakon što se spustila niz nasip i stigla na sigurno, svjedočila je prizorima koje je opisala kao katastrofalne. Dio vlaka visio je niz padinu, a u jednom od vagona izbio je požar.

Prema njezinim riječima, hitne službe, uključujući helikopter, policiju i vozila hitne pomoći, stigle su za otprilike 20 minuta.

"Vidjela sam mrtve ljude", rekla je.