cure detalji tragične nesreće
FOTO, VIDEO / Sudarila se dva vlaka u Španjolskoj, raste broj mrtvih: "Ljudi nisu mogli izaći, čula sam kako vrište"
Najmanje 30 osoba poginulo je u srijedu u sudaru dvaju vlakova u Španjolskoj, a željeznički promet između Madrida i Andaluzije obustavljen je u oba smjera, izvijestila je vlada pokrajine Kastilje-La Manche gdje se dogodila nesreća.
Vlak privatnog prijevoznika Iryo prevozio je 147 putnika dok se u vlaku kompanije Renfe za velike brzine AVE nalazilo 397 putnika, rekla je glasnogovornica regionalne vlade.
GUARDIA CIVIL HANDOUT/Handout via REUTERS
FORTA/Handout via REUTERS
Oba vlaka kretala su se iz glavnog grada Madrida prema južnoj pokrajini Andaluziji. U 8.30 sati je vlak AVE udario straga u vlak Iryo, pri čemu su dva vagona vlaka Iryo iskočila iz tračnica. To je početna pretpostavka španjolskog ministarstva prometa.
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12:44
prije 0 min.
Putnica opisala stravične prizore: "Vidjela sam mrtve ljude"
Putnici koji su se nalazili u vlakovima koji su sudjelovali u nesreći ispričali su španjolskim medijima što su doživjeli.
Eduarda, putnica vlaka tvrtke Iryo, izjavila je za radio Cadena SER da je osjetila "iznimno snažan" udarac koji ju je odbacio prema naprijed, pri čemu je ozlijeđeno nekoliko putnika u njezinu vagonu.
Ispričala je kako je isprva pomislila da je vlak naglo zakočio te da je ozbiljnost nesreće shvatila tek kada je ugledala ozlijeđene putnike i kada im je naređeno da se evakuiraju, javlja Reuters.
Nakon što se spustila niz nasip i stigla na sigurno, svjedočila je prizorima koje je opisala kao katastrofalne. Dio vlaka visio je niz padinu, a u jednom od vagona izbio je požar.
Prema njezinim riječima, hitne službe, uključujući helikopter, policiju i vozila hitne pomoći, stigle su za otprilike 20 minuta.
"Vidjela sam mrtve ljude", rekla je.
12:38
prije 6 min.
Što se dosad zna?
Najmanje 30 osoba poginulo je jutros u sudaru dvaju vlakova u španjolskoj pokrajini Toledo, potvrdio je dužnosnik lokalnih vlasti. Riječ je o trećoj velikoj željezničkoj nesreći u Španjolskoj ove godine.
Donosimo pregled dosad poznatih informacija o smrtonosnoj nesreći.
- Prve dojave o sudaru zaprimljene su oko 8:45 sati po lokalnom vremenu, potvrdio je za CNN glasnogovornik regionalnih hitnih službi.
- Prema dostupnim informacijama, jedan od vlakova, kojim upravlja tvrtka Iryo, stajao je ili se kretao malom brzinom kada je u njega udario drugi vlak, kojim upravlja španjolski željeznički prijevoznik Renfe. Dio vlaka Renfe iskočio je iz tračnica, kao i nekoliko vagona vlaka Iryo.
- U jednom vlaku nalazilo se 146 putnika i jedna beba, dok je drugim putovalo 397 putnika, izjavila je Esther Padilla, glasnogovornica regionalne vlade Kastilje-La Manche.
- Španjolski premijer Pedro Sánchez izjavio je da je "šokiran teškom željezničkom nesrećom" te dodao da su hitne službe na terenu i pružaju pomoć stradalima.
- Nakon smrtonosnog sudara sućut su izrazili i brojni nogometni klubovi, među kojima su španjolski velikani Real Madrid i Barcelona.
12:34
prije 9 min.
Gdje se dogodila željeznička nesreća?
Današnja željeznička nesreća dogodila se u pokrajini Toledo, koja se nalazi u središnjoj Španjolskoj, južno od Madrida.
Grad Toledo, administrativno središte istoimene pokrajine, udaljen je oko 65 kilometara jugozapadno od španjolske prijestolnice. U nesreći su sudjelovala dva vlaka koja su prometovala na željezničkoj pruzi koja povezuje Madrid i Sevillu. Sevilla se nalazi oko 320 kilometara jugozapadno od grada Toleda, javlja CNN.
Pokrajina Toledo dio je autonomne zajednice Kastilja-La Mancha, čije je administrativno središte također grad Toledo.
12:33
prije 11 min.
Oglasio se Real Madrid
Real Madrid izrazio je "duboku potresenost" zbog tragične nesreće u Toledu.
U priopćenju klub je izrazio "sućut obiteljima i najbližima poginulih te suosjećanje i solidarnost s ozlijeđenima i svima pogođenima ovom strašnom nesrećom".
"Real Madrid želi izraziti punu podršku hitnim službama i svima koji sudjeluju u akcijama spašavanja te dijeli tugu svih pogođenih u ovim trenucima neizmjerne žalosti", poručili su iz kluba.
12:22
prije 22 min.
Hitan apel za darivanje krvi u Madridu
Regionalna služba za opskrbu krvlju u Madridu uputila je hitan apel građanima da daruju krv.
Poziv je uputio Centar za transfuziju krvi Zajednice Madrida zbog mogućeg "naglog porasta potreba za medicinskom skrbi".
Centar poziva građane da se upute na najbliže mjesto za darivanje krvi.
Apel su podržali i političari, a poziv na darivanje krvi podijelili su i ministar zdravstva te čelnik oporbe, javlja Sky News.
12:18
prije 26 min.
Španjolska kraljevska obitelj potresena i zabrinuta zbog nesreće
Španjolska kraljevska obitelj priopćila je da je "potresena i zabrinuta" zbog smrtonosne željezničke nesreće, javlja Sky News.
U objavi na društvenoj mreži X poručili su:
"Dijelimo tugu obitelji i najbližih poginulih te izražavamo suosjećanje s ozlijeđenima i svima pogođenima ovom nesrećom.
Našu podršku upućujemo i hitnim službama te svima koji rade na mjestu nesreće kako bi u ovim okolnostima pružili što veću pomoć."
12:16
prije 27 min.
Snimke iz zraka
12:15
prije 28 min.
Putnik: "Čula se strašna tutnjava i snažan udarac"
Jedan od putnika opisao je kako je u trenutku sudara čuo "strašnu tutnjavu" i "snažan udarac".
Miguel je za radio COPE ispričao da je u trenutku nesreće putovao s nekoliko kolega u posljednjem vagonu jednog od vlakova koji su sudjelovali u sudaru.
"Čuli smo strašnu tutnjavu, zaista snažan udarac koji je trajao deset sekundi, kao da će vlak iskočiti iz tračnica", rekao je, prenosi Reuters.
"Kroz prozor s desne strane mogli smo vidjeti uništeni vlak. Pretpostavljam da je to bio onaj drugi", dodao je, javlja Sky News.
12:14
prije 30 min.
Što se dogodilo?
Sudar je možda izazvao vlak koji je udario u zaustavljeni vlak
Iako službene informacije o uzroku nesreće još nisu objavljene, prema dostupnim izvješćima do sudara je došlo kada je brzi vlak udario u drugi vlak koji je stajao zbog problema na tračnicama.
Vlak španjolskog željezničkog prijevoznika Renfe udario je u stražnji dio vlaka tvrtke Iryo, zbog čega su dva vagona vlaka Iryo iskočila iz tračnica, izvijestila je španjolska televizija RTVE, pozivajući se na Ministarstvo prometa, javlja BBC.
12:13
prije 31 min.
Ovo je druga teška željeznička nesreća u Španjolskoj ove godine
Današnja nesreća druga je ovogodišnja teška željeznička nesreća sa smrtnim posljedicama u kojoj su sudjelovali brzi vlakovi u Španjolskoj.
Najmanje 45 osoba poginulo je, a 170 ih je ozlijeđeno kada su 18. siječnja dva vlaka iskočila iz tračnica na jugu Španjolske, javlja Sky News.
Nesreća se dogodila u Adamuzu, gdje su se sudarila dva vlaka koja su prometovala prema Madridu i iz njega, a u kojima se nalazilo nekoliko stotina putnika.
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