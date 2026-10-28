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izrazio je sućut

Plenković se oglasio nakon sudara vlakova u Španjolskoj

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Hina
|
28. lis. 2026. 16:41
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27.10.2026., Zagreb - Predsjednik Vlade Andrej Plenkovic uz brojne uzvanike sudjelovao je na svecanosti otvorenja obnovljenog Muzeja Mimara. predsjednik Vlade RH Andrej Plenkovic Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković izrazio je sućut španjolskom kolegi Pedru Sanchezu nakon sudara vlakova u pokrajini Toledo u kojem je u srijedu poginulo najmanje 68 ljudi.

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Dva vlaka sudarila su se u 8:54 po lokalnom vremenu na 118. kilometru pruge od Madrida do Seville, u pokrajini Toledo smještenoj južno od španjolske prijestolnice. Prema posljednjim podacima, u nesreći je poginulo najmanje 68 ljudi, piše El Pais. 

Plenković je Sanchezu pisao kako je „s nevjericom i velikim žaljenjem” primio vijest o nesreći. 

„Uime Vlade Republike Hrvatske i hrvatskoga naroda, Vama, obiteljima stradalih i cijelom španjolskom narodu izražavam duboku sućut”, napisao je premijer. 

„Ozlijeđenima želimo brz i uspješan oporavak, a naše misli i molitve su uz vas i žrtve ovog tragičnog događaja.“ 

Tijek događaja pratimo OVDJE.

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Teme
andrej plenković sudar vlakova nesreća u španjolskoj pedro sanchez

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