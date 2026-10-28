izrazio je sućut
Plenković se oglasio nakon sudara vlakova u Španjolskoj
Premijer Andrej Plenković izrazio je sućut španjolskom kolegi Pedru Sanchezu nakon sudara vlakova u pokrajini Toledo u kojem je u srijedu poginulo najmanje 68 ljudi.
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Dva vlaka sudarila su se u 8:54 po lokalnom vremenu na 118. kilometru pruge od Madrida do Seville, u pokrajini Toledo smještenoj južno od španjolske prijestolnice. Prema posljednjim podacima, u nesreći je poginulo najmanje 68 ljudi, piše El Pais.
Plenković je Sanchezu pisao kako je „s nevjericom i velikim žaljenjem” primio vijest o nesreći.
„Uime Vlade Republike Hrvatske i hrvatskoga naroda, Vama, obiteljima stradalih i cijelom španjolskom narodu izražavam duboku sućut”, napisao je premijer.
„Ozlijeđenima želimo brz i uspješan oporavak, a naše misli i molitve su uz vas i žrtve ovog tragičnog događaja.“
Tijek događaja pratimo OVDJE.
I am deeply saddened by the loss of life in the tragic train accident in Toledo. My heartfelt condolences go to the families and loved ones of the victims, and I wish everyone injured a full and speedy recovery. In this moment of grief, Croatia stands in friendship and solidarity with Spain.— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) October 28, 2026
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