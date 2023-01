Tisuće pristaša bivšeg krajnje desnog brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara zaposjele su u nedjelju Kongres, predsjedničku palaču i Vrhovni sud u glavnom gradu Braziliji, tjedan dana nakon inauguracije lijevog predsjednika Luiza Inacia Lule da Silve čiji izbor ne priznaju.

Golemo mnoštvo ljudi odjevenih u zeleno i žuto, zauzelo je glavne ustanove u Braziliji, izvijestio jeCNN . Voditelji CNN-ovog dnevnika zaključili su da događaji u Brazilu neodoljivo podsjećaju na ono što se odigralo u SAD-ću 6. siječnja 2021. godine, kada su Trumpovi pristaše izveli napad na Capitol, te su izvijestili o novim detaljima napada.

Napad na brazilske institucije osudili su čelnici susjednih zemalja i jedan europski premijer.

“Brazilska vlada ima našu punu podršku u suočavanju s ovim kukavičkim i podlim napadom na demokraciju”, rekao je Gabriel Boric, predsjednik Čilea.

Pridružio mu se i kolumbijski predsjednik Gustavo Petro koji je izrazio solidarnost s Lulom i narodom Brazila. “Fašisti su odlučiili izvesti državni udar. Hitno se mora sastati OAS (Organizacija američkih država) ako želi nastaviti postojati kao institucija”, poručio je kolumbijski predsjednik.

Osudi se proidružio i španjolski premijer Pedro Sanchez koji je također izrauzio podršku Luli i brazilskom narodu. Kategorički osuđujemo napad na brazilski Kongres i pozivamo na trenutni povratak u demokratsku normalnost”, izjavio je španjolski premijer.

Osudi napada na brazilske institucije pridružili su se i ministar vanjskih poslova Meksika, Marcelo Ebrard, argentinski ministar vanjskih poslova Santiago Cafiero te drugi čelnici drugih država Latinske Amerike.

Također, napad na brazilske institucije osudila je i Bijela kuća.

Savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan osudio je nasilje u glavnom gradu Brazila, Brasíliji, koje su počinili Bolsonarovi pristaše nakon što su upali u nekoliko zgrada savezne vlade.

“Sjedinjene Države osuđuju svaki pokušaj potkopavanja demokracije u Brazilu. Predsjednik Biden pomno prati situaciju i naša potpora brazilskim demokratskim institucijama je nepokolebljiva. Brazilska demokracija neće biti uzdrmana nasiljem”, napisao je Sullivan na Twitteru.

The United States condemns any effort to undermine democracy in Brazil. President Biden is following the situation closely and our support for Brazil’s democratic institutions is unwavering. Brazil’s democracy will not be shaken by violence.