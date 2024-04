Potres u Mostu: Nakon velike svađe Raspudići odlučili napustiti stranku?

Podijeli :

Svađa oko sastavljanja lista za EU izbore u Mostu završila je raskolom i napuštanjem dva istaknuta člana Mosta, Marije Selak Raspudić i Nina Raspudića - doduše, Marija Selak Raspudić svoj saborski mandat provela je u saborskom Klubu Mosta kao nezavisna iako ju šira javnost doživljava kao mostovku.

Tako je kulminirala drama koja je započela u ponedjeljak navečer na sastanku Predsjedništva Mosta. Na njemu je trebalo utvrditi konačnu listu Mostovih kandidata za EU parlament, a dogovor se zakomplicirao verbalnim okršajem između Marina Miletića i Marije Selak Raspudić, piše Jutarnji list.

Miletić se navodno otvoreno pobunio protiv kandidata koje je predlagala Marija Selak Raspudić, svoga supruga, dok je Miletić inzistirao da to bude on. Nakon duela s Miletićem Marija Selak Raspudić demonstrativno je napustila sjednicu.

Tijekom utorka nitko iz Mosta nije odgovarao na novinarske pozive.

Napetost između Marije Selak Raspudić i Marina Miletića zaiskrila je i u predizbornoj kampanji, kada je Marija Selak Raspudić na N1 televiziji na pitanje je li pobačaj temeljno pravo žene odgovorila s “Da”. Brzo ju je Miletić poklopio na Facebooku ustvrdivši da je “Most jasno za život. Vrh stranke, Predsjedništvo, naš predsjednik, svi mi tu imamo isti stav. Marija se ovdje pogrešno izrazila…” I usput se distancirao od svoje klupske kolegice.

Marija Selak Raspudić uzvratila je pomirljivo: “Njegovo je pravo objavljivati što želi. Neću ja kolegama iz Mosta govoriti što bi oni trebali misliti ili im zamjerati zbog načina na koji se javno izražavaju. Sve je to meni u redu, volim demokraciju”. Pojasnila je svoj stav o pobačaju: “Moj stav da je pobačaj odluka žene biološka je činjenica s obzirom na to da je dijete ovisno o majci, ali jasno je i da ja smatram da život uvijek treba štititi. Društvo mora stvoriti sve preduvjete kako do pobačaja ne bi dolazilo.”

