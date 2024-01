Tisuće traktora blokiralo Njemačku: Scholz i Vlada ne popuštaju, ekstremisti pokušavaju iskoristiti situaciju

Podijeli :

Njemački poljoprivrednici započeli su tjedan dana planiranih prosvjeda u ponedjeljak dok su dužnosnici upozorili da krajnje desničarske skupine pokušavaju iskoristiti prosvjed za vlastite političke ciljeve.

Poljoprivrednici su tjedan započeli blokadom cesta u većem dijelu zemlje kao odgovor na vladin prijedlog da se ukinu ključne porezne povlastice, a njemačke vlasti su upozorile da se ekstremisti pokušavaju povezati s prosvjednicima kako bi se približili glasačima, piše Politico.

“Desničarski ekstremisti i drugi neprijatelji demokracije pokušavaju se infiltrirati i instrumentalizirati prosvjede”, rekla je u Berlinu ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser. Državna savezna policija, dodala je Faeser, vjeruje da te skupine žele potaknuti generalni štrajk ili čak nerede kako bi izazvale rušenje vlade.

Zašto poljoprivrednici prosvjeduju?

Poljoprivrednici prosvjeduju protiv plana njemačke vladajuće koalicije da postupno ukine porezne olakšice na dizelsko gorivo. Radi se o dodatnim mjerama štednje kako bi se smanjili izdaci iz saveznog proračuna za 2024. godinu. U Nacrtu zakona o financiranju proračuna nalazi se, među ostalim, i kontroverzno smanjenje subvencija za dizel za poljoprivrednike, veće takse za zračni promet i strože sankcije kod socijalne pomoći za nezaposlene.

Te mjere štednje su neophodne jer, prema ranijoj presudi Saveznog ustavnog suda vlada mora zakrpati rupu od oko 30 milijardi u proračunu, kao i u Fondu za klimu i transformaciju.

Od svibnja će tako biti povećane takse na avionske karte. Ovisno o krajnjem cilju putovanja, one bi trebale porasti za gotovo petinu – na 15,53 do 70,83 eura po putniku. Taksa na karte naplaćivat će se svim putnicima koji polijeću iz njemačkih zračnih luka. Njih će morati platiti avio-kompanije, ali one će taj teret moći prebaciti na putnika. Na temelju te izmjene vlada u Berlinu ove godine očekuje dodatni prihod od oko 400 milijuna eura, piše Deutsche Welle.

Vlada je također ostala i pri odluci o kontroverznom smanjenju subvencija na području agrara – i to unatoč prosvjedima poljoprivrednika. Riječ je postupnom ukidanju poreznih olakšica za dizel. “To je poseban doprinos smanjenju subvencija koje štete klimi”, navodi se u Nacrtu zakona.

Poljoprivrednici su do sada mogli dobiti djelomičan povrat poreza na energiju za dizel, uz nadoknadu od 21,48 centi po litri.

Vladajuća njemačka koalicija zapravo je prvobitno namjeravala odmah i potpuno ukinuti te olakšice, koje postoje još od 1951. godine. Pogođeni poljoprivrednici i firme u sektoru agrara sada su ipak dobili više vremena da se prilagode. Ove godine će stopa olakšica biti smanjena za 40 posto, a u 2025. i 2026. za dodatnih 30 posto. Od 2026. tih subvencija više ne bi trebalo biti. Vladajuća koalicija je prošli tjedan odustala od prvobitno planiranog ukidanja oslobađanja od poreza na poljoprivredne strojeve.

Unatoč prosvjedima, ukidaju se subvencije za dizel

U ponedjeljak je počeo najavljeni jednotjedni štrajk i diljem zemlje poljoprivrednici su traktorima i drugim vozilima blokirali prometnice i ulaze u gradove.

Međutim, isti dan je kancelar Olaf Scholz odbio pristati na zahtjeve poljoprivrednika.

“Vlada ostaje pri ovoj odluci”, rekao je. “Ovo je naš prijedlog i vjerujem da je dobar i uravnotežen.”

Premda je vlada ublažila početne prijedloge o smanjenju poreznih povlastica poljoprivrednika, mnogi su i dalje nezadovoljni, govoreći da vladin plan ugrožava opstanak mnogih poljoprivrednika s niskim profitnim maržama.

Vlada je bila prisiljena smanjiti troškove u svom novom nacrtu proračuna za 2024. nakon što je najviši sud zemlje u studenom presudio da su neke od praksi potrošnje bile nezakonite, što je dovelo do tekuće proračunske krize. Ankete pokazuju da je popularnost trostranačke koalicijske vlade na povijesno niskoj razini.

Prosvjed iskorištavaju ekstremisti

Ovo nije prvi put da krajnje desničarske skupine pokušavaju steći politički utjecaj tako što su se priključile prosvjedima u Njemačkoj. Nešto slično bilo je vidljivo u prosvjedima protiv cijepljenja u doba pandemije i na prosvjedima protiv vojne pomoći Ukrajini, piše Politico.

Možda to ne bi ni došlo toliko do izražaja da 100 farmera u četvrtak nije pokušalo pristupiti ministru gospodarstva Zelenih Robertu Habecku, spriječivši ga da se iskrca s trajekta u sjevernoj Njemačkoj nakon privatnog posjeta otoku u Sjevernom moru. Policija je opisala susret kao “vrlo, vrlo napet”.

Incident je izazvao opće zgražanje u Njemačkoj, no javna potpora poljoprivrednicima je i dalje visoka.

Joachim Rukwied, predsjednik Udruge njemačkih poljoprivrednika koja je sudjelovala u prosvjedima, osudio je incident s Habeckom i ogradio je sebe i udrugu od ekstremističkih skupina.

“Ne želimo desničarske i druge radikalne skupine koje žele rušiti vladu na našim prosvjedima”, rekao je. “Mi smo demokrati”, dodao je.

Odluka o proračunu vjerojatno u siječnju

Nakon što je vlada donijela odluku o mjerama štednje, na potezu je njemački parlament. Vlada očekuje da će proračun biti odobren u siječnju u Bundestagu, a onda na sjednici 2. veljače i u Bundesratu, vijeću njemačkih pokrajina. Do tada je na snazi tzv. privremeno upravljanje proračunom.

