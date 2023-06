Titanic: Što se krilo iza priče o nepotopivom brodu?

Podijeli :

AFP

Na prvom putovanju legendarnog Titanica u travnju 1912. godine, više od 2.000 putnika i članova posade ukrcalo se na brod na ruti od Southamptona u Engleskoj do New Yorka. Za mnoge od njih to je bilo posljednje putovanje na koje su ikada otišli.

Uzbuđenje se osjetilo u zraku prije prvog porinuća Titanica 10. travnja 1912. godine. Novi brod bio je najveći pokretni objekt ljudske izrade u povijesti. Imao je čitav niz dotad neviđenih inovacija, uključujući odjeljke koji su se mogli zatvoriti na daljinu. Upravo zato Titanic je dobio reputaciju nepotopivog broda, piše Livescience.

Kada je Titanic izgrađen?

RMS Titanic izgradila je tvrtka White Star Line, čiji je glavni konkurent bila tvrtka Cunard. Cunard je 1906. izgradio brodove Lusitaniju i Mauretaniju, kojima je postavio rekorde u brzini prelaska Atlantika. Kako bi ostali konkurentni, White Star Line je odlučio izgraditi nekoliko velikih plovila s naglaskom na luksuz umjesto na brzinu: tako su nastali Olympic, Titanic i Britannic.

Traje potraga za Titanom: Poznato kad će nestati zaliha kisika u podmornici Ovo su putnici zarobljeni u podmornici: “Najveći strah mi je ne izroniti…”

Titanic je dovršen 31. ožujka 1912. godine u Belfastu, a cijena izgradnje bila je 1,5 milijuna dolara (u današnje vrijeme više od 47 milijuna dolara), stoji u Nacionalnoj arhivi. Izgradnja je trajala više od dvije godine. Brod je bio dug 270 metara, a visok preko 28 metara. Težio je nevjerojatnih 42.000 tona.

Svoje putovanje Titanic je započeo u Southamptonu u Engleskoj, odakle se uputio prema Cherbourgu u Francuskoj, a potom i Queenstownu, gradu u Irskoj koji danas nosi ime Cobh, navodi se u muzeju Titanica u Belfastu. Odatle je krenuo prema New Yorku 10. travnja. Na brod je moglo stati 3.320 putnika i članova posade, no na tom putovanju prevozio ih je samo 2.240, pokazuju podaci Nacionalne oceanske i atmosferske administracije. Putnici su bili iz svih slojeva društva, uključujući bogate turiste i njemačke i irske imigrante iz radničke klase koji su krenuli u SAD u potrazi za američkim snom.

Titanic je dizajniran s naglaskom na udobnost, a ne na brzinu, no je li udobnost bila važnija čak i od sigurnosti? Titanic je prevozio neke od tada najbogatijih ljudi na svijetu, a predstavljao je ogromni skok u svijetu luksuznih putovanja. Uvjeti u kabinama drugog razreda bili su slični prvim razredima na drugim brodovima, a putnici su na raspolaganju imali teretane, bazene, knjižnice i ogromne restorane.

Problemi su krenuli odmah na početku putovanja. Došlo je do serije nezgoda i grešaka. Pogibije na Titanicu detaljno su zabilježene, no prve žrtve ovog diva bili su radnici u brodogradilištu. Tijekom izgradnje, prije nego je brod uopće dotaknuo vodu, osam radnika je izgubilo živote, kažu podaci Državnog geografskog društva.

U 11 navečer 14. travnja 1912., brod koji je plovio u blizini Titanica, SS Californian, poslao je poruku Titanicu: “Zaustavili smo se, okruženi smo ledom.” Ipak, kapetan Titanica Edward Smith i prvi časnik William Murdoch nisu poslušali ovo upozorenje i nastavili su juriti naprijed gotovo maksimalnom brzinom.

Kada je Titanic potonuo?

Tijekom večeri 14. travnja do jutarnjih sati 15. travnja 1912., samo četiri dana nakon što je krenuo na putovanje, Titanic je potonuo.

“Santa leda, ravno naprijed”, viknuo je Frederick Fleet, čovjek koji je prvi primijetio ledenu smrtonosnu zamku, nešto prije 11.40 uvečer 14. travnja. Fleet je preživio i svjedočio u sklopu istrage o potonuću.

Bio je jedan od stražara, zajedno s Reginaldom Leejem, a Titanic je u santu udario u njegovoj smjeni. Bilo je teže nego inače tu večer primijetiti prijetnju jer je more bilo nevjerojatno mirno: bez valova, stražarima je teško primijetiti čvrste objekte u vodi.

U pokušaju da izbjegnu santu kojoj su se ubrzano približavali, brod je naglo skrenuo ulijevo. Santa je ogrebla brod čitavom duljinom s desne strane. Led je probio trup broda, a voda je počela prodirati velikom brzinom.

Dva sata i četrdeset minuta nakon udara, brod je u komadima ležao na dnu Atlantika.

Zašto je Titanic potonuo?

Šest od ukupno 16 odjeljaka počelo se puniti vodom nakon sudara. To je bilo dovoljno da brod počne tonuti, nakon čega je voda progutala odjeljke i počela puniti dijelove iznad njih. Moderne procjene navode da je brod mogao doći do kopna s četiri oštećena odjeljka, stoji u Britannici.

Ipak, šest oštećenih odjeljaka zapečatili su sudbinu Titanica – izgubio je mogućnost plutanja, bez obzira na to koliko kvalitetno je bio izgrađen.

Ipak, trebalo je gotovo tri sata da brod potpuno potone. Kada je glavni brodski inženjer čuo da je oštećeno šest odjeljaka, predvidio je da će brod potonuti za sat, sat i pol, kaže stručnjak za Titanic, Parks Stephenson.

Godine 1998., znanstvenici u Nacionalnom institutu za standarde i tehnologiju otkrili su da je trup broda pretrpio nekoliko tanjih oštećenja, umjesto jedno veliko kao što se originalno vjerovalo. Loša kvaliteta željeza korištena za zakovice koje su držale trup možda je pridonijela potonuću. Na hladnim temperaturama, željezo toliko loše kvalitete postaje krhko, što je moglo pridonijeti njegovom lomljenju nakon udara u led.

Kako se pramac broda punio vodom i polako tonuo, krma se izdigla iz vode, što je stvorilo ogroman pritisak na sredinu. Brod se u jednom trenutku prelomio, a pramac je silovito udario natrag u ocean.

Titanic je potpuno potonuo u 2.20 ujutro, 15. travnja.

Putnici i preživjeli

Na Titanicu se nalazilo tek 16 čamaca za spašavanje, kao i četiri čamca na sklapanje. Oni su mogli prihvatiti tek trećinu ukupnog broja putnika da je brod bio potpuno pun, kažu iz Instituta za mehaničke inženjere. Budući da kapacitet nije bio ispunjen do kraja, čamci su mogli prihvatiti polovicu putnika broda. Iako se to po današnjim standardima možda čini neoprostivo, Titanic je u stvarnosti imao više čamaca za spašavanje nego što je bilo potrebno po tadašnjim zakonima. Nakon katastrofe doneseni su novi zakoni kojima se željelo spriječiti da se ovako nešto ikada više ponovi, a brodovi su morali biti opremljeni s više čamaca za spašavanje.

Sve preživjele spasio je brod Caprathia, koji je primio Titanicov signal i odmah se uputio prema lokaciji broda. Ipak, stigao je tek u četiri ujutro.

Neki od putnika bili su slavni pojedinci tog vremena, uključujući Johna Jacoba Astora IV, jednog od tada najbogatijih ljudi na svijetu. Ida i Isidor Straus, vlasnici slavnog dućana Macy’s, također su bili na brodu. Naravno, tu je bila i “nepotopiva” Molly Brown, članica visokog društva koja je postala slavna kada je natjerala člana posade koji je upravljao čamcem za spašavanje da se vrati i traži preživjele. Molly Brown također je preživjela potonuće.

Astor nije bio te sreće: on nije ozbiljno shvatio informacije da brod tone, a kasnije nije mogao doći do čamca za spašavanje zbog pravila o prioritiziranju žena i djece. Njegova trudna supruga je preživjela. Od ukupnog broja spašenih od katastrofe, spašeno je 70 posto žena i djece, no samo 20 posto muškaraca, pokazala je studija sveučilišta Uppsala u Švedskoj. Ida Straus prvo se ukrcala na čamac, no kasnije se vratila svom suprugu, rekavši mu “Kamo ti ideš, idem i ja”, kažu podaci britanske Nacionalne arhive. Supružnici su poginuli zajedno. On je imao 67 godina, ona 63.

Kada je Titanic pronađen?

Olupina Titanica pronađena je 1. rujna 1985. godine. U zajedničkoj misiji oceanografskog instituta Woods Hole i francuskog Nacionalnog instituta za znanost oceana, istraživački timovi smanjili su radijus gdje su vjerovali da se olupina nalazi na otprilike 259 kvadratnih kilometara usred Atlantika. Koristeći sonare na dvije podmornice, timovi su slijedili trag krhotina ravno do trupa broda.

U svibnju ove godine, znanstvenici su dovršili prvi ikad digitalni sken Titanica, a u lipnju ove godine, turistička podmornica nestala je u blizini olupine legendarnog broda.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.