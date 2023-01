Tko je ministar koji je poginuo u padu helikoptera?

Osamnaest ljudi, uključujući ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, druge visoke dužnosnike ministarstva i troje djece, poginuli su u srijedu ujutro u padu helikoptera u blizini dječjeg vrtića u gradu Brovariju nedaleko od Kijeva, rekli su ukrajinski dužnosnici.

Ministar unutarnjih poslova Denis Monastirski najviši je ukrajinski dužnosnik koji je poginuo od početka rata.

UŽIVO Srušio se helikopter kod Kijeva: Među poginulima djeca, ministar, dužnosnici…

Službena stranica ukrajinske vlade otkriva da je ovaj 43-godišnjak preuzeo dužnost u srpnju 2021., a prije početka političke karijere radio je kao odvjetnik. BBC piše da će njegova smrt biti veliki udarac ukrajinskim ratnim naporima jer se radilo o istaknutoj osobi u vladi predsjednika Volodimira Zelenskog. Smatralo ga se jednim od simbola ukrajinskih napora za oslobođenjem od ruske agresije.

“Dužnosnike i timove za hitne slučajeve prevozi se s helikopterom na maloj visini kako bi se izbjegli neprijateljski projektili. Bio je maglovit dan i vjerojatno je helikopter letio na maloj visini, ali u ovoj fazi ne znamo uzrok. A u vrijeme rata nije od pomoći nagađati”, izvijestio je s terena BBC-jev reporter James Waterhouse.

Zamjenik šefa ureda ukrajinskog predsjednika Kiril Timošenko rekao je da je ukrajinski ministar unutarnjih poslova bio na putu prema ratnom “žarištu” kada se njegov helikopter srušio.

Od njega i ostalih kolega oprostio se i dužnosnik Anton Geraščenko.

“Moji prijatelji, svi koji su bili u tom helikopteru, bili su domoljubi koji su radili na tome da Ukrajina ojača. Uvijek ćemo te se sjećati. Vaše će obitelji biti zbrinute”, poručio je na Twitteru savjetnik poginulog ministra Anton Geraščenko.

My friends, statesmen Denys Monastyrskyi, Yevhen Yenin, Yurii Lubkovych, everyone who was on board of that helicopter, were patriots who worked to make Ukraine stronger.



We will always remember you. Your families will be cared for.



Eternal memory to my friends. pic.twitter.com/SdHfujCUAI