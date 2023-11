Tko u Njemačkoj mora čistiti snijeg s pločnika – vlasnik nekretnine ili podstanar?

Podijeli :

Karolina Grabowska / Pexels

U Njemačkoj pločnici moraju biti bez leda i snijega. Ali tko je za to odgovoran vlasnici nekretnina ili najmoprimci?

Protekli vikend u dijelovima Njemačke pao je snijeg. Čak i ako snijeg ne zadrži dugo, vlasnici kuća bi trebali na vrijeme osigurati lopate za snijeg i pijesak. Po zakonu, morate osigurati da su staze ispred vaše kuće pristupačne stanarima.

Tko je odgovoran za čišćenje snijega i leda?

Za zimsku službu u pravilu su za čišćenje snijega odgovorni vlasnici ili iznajmljivači. Ovaj zadatak se može prenijeti i na najmoprimca – ali samo ako je to izričito dogovoreno ugovorom o najmu.

Prema tvrdnjama Njemačkog udruženja stanara, odredba o čišćenju snijega u kućnom redu nije dovoljna. Sukladno tome, ne postoji propis koji od najmoprimca u prizemlju zahtijeva uklanjanje snijega, piše Fenix magazin.

Kada i u kojoj mjeri je potrebno izvršiti čišćenje?

Općinski statuti obično propisuju obvezu čišćenja snijega i posipanja pijeska od ranog jutra do kasne večeri. Prema udruzi stanara, to se u pravilu mora odvijati između 7.00 i 20.00 sati, a nedjeljom i blagdanom od 8.00 do 9.00 sati.

Što učiniti kad vam gume proklizavaju i ne možete krenuti s parkinga? Probajte ovaj stari trik

U iznimnim slučajevima može biti potrebno i čišćenje izvan tog vremena.

Trotoari ispred kuće moraju biti očišćeni i posipani najmanje jedan i pol metar širine kako bi se dvije osobe mogle mimoići.

Oko ulaza u zgradu, kanti za smeće ili garaže mora biti prohodna staza od najmanje pola metra. Za posipanje površina treba koristiti pijesak. Korištenje soli je zabranjeno na mnogim mjestima.

Koliko često se mora čistiti?

Ovo je pravno kontroverzno pitanje. Ako, primjerice, stalno pada snijeg, nema potrebe neprestano čistiti snijeg jer bi to bilo potpuno beskorisno. Ali, čim ostane malo ili nimalo snijega, treba upotrijebiti lopatu. Često za početak čišćenja postoji rok od pola sata nakon što snijeg prestane padati.

Moramo li imati zimske gume i ako nema snijega?

Ako se stvori veliki sloj leda, morate ga odmah ukloniti. Osim toga, vlasnici ili odgovorni stanari mogu zamoliti druge ljude – poput susjeda – za pomoć ako ne mogu sami ukloniti snijeg.

Tko je odgovoran za štetu?

Ako pješak padne i ozlijedi se, dotična se osoba suočava s visokim kaznama. Prema Općem udruženju njemačke osiguravateljske industrije, stanari obiteljskih kuća zaštićeni su privatnim osiguranjem od odgovornosti. Tko namjerno ili iz nepažnje ne ispoštuje obvezu čišćenja ispred svoje kuće, primjerice zato što je na godišnjem odmoru, bit će kažnjen novčanom kaznom.

Stanodavci, vlasnici stambenih zgrada ili udruge vlasnika stoga trebaju osiguranje od odgovornosti vlasnika kuće i imovine.

